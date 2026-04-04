Pleite auf Mallorca: Real patzt vor Bayern-Kracher

SPORT1 04.04.2026 • 18:17 Uhr Real Madrid lässt im Meisterrennen wichtige Punkte liegen. Die Generalprobe vor dem Kracherduell gegen den FC Bayern geht demnach komplett schief.

Real Madrid hat die Generalprobe vor dem Champions-League-Kracher gegen den FC Bayern verpatzt.

Die Königlichen verloren bei Abstiegskandidat RCD Mallorca um Trainer und Ex-Bayern-Profi Martin Demichelis überraschend mit 1:2 (0:1) und drohen damit im Meisterrennen mit dem FC Barcelona früh den Anschluss zu verlieren. Mit einem Sieg bei Atlético Madrid könnten die Katalanen am Samstagabend bis auf sieben Punkte davonziehen.

Real: „Madrids Kapitulation“

Die spanische Presse reagierte gewohnt martialisch auf die Real-Pleite. So titelte die spanische Zeitung Sport: „Muriqi kreuzigt Madrid und bietet Barca die Liga auf dem Silbertablett.“ Auch die Marca schlug in eine ähnliche Kerbe: „Mallorca kopierte Osasunas Strategie und nutzte die Faulheit der Weißen aus, die den Titel verspielten.“

Die AS sprach von einer „Kapitulation“ der Königlichen und fasste zusammen: „Sie verloren in Palma ohne Fußball oder Durchhaltevermögen gegen ein lobenswertes Mallorca.“

Real: Vinicius nur auf der Bank

Real spielte am Samstag mit einer Formation, die so ähnlich auch am Dienstag (21.00 Uhr/im LIVETICKER) im Viertelfinal-Hinspiel der Königsklasse beginnen könnte. Vinícius Júnior wurde anfangs geschont, dafür stand Kylian Mbappé erstmals seit dem 21. Februar wieder in der Startelf.

Doch Manu Morlanes (41.) und Vedat Muriqi (90.+1) schockten die überlegenen Madrilenen. Auch die Einwechslung von Vinícius in der 59. Minute konnte das Spiel nicht mehr kippen, es gelang lediglich der zwischenzeitliche Ausgleich durch Eder Militao nach einer Ecke (88.). Nach fünf Pflichtspielen riss damit die Siegesserie des Teams von Álvaro Arbeloa.