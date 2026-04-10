Real baut vor Bayern-Showdown massiv um

Real Madrid verzichtet beim Liga-Spiel gegen den FC Girona unter anderem auf Antonio Rüdiger. Der deutsche Nationalspieler steht beim Heimspiel am Freitagabend noch nicht einmal im Kader.
Real baut um: Star-Trio nicht im Kader
Auch Trent Alexander-Arnold gehört gar nicht erst zum Aufgebot, selbiges gilt für Álvaro Carreras. Die beiden Außenverteidiger hatten wie auch Rüdiger beim Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen den FC Bayern noch in der Startelf gestanden.
Insgesamt baute Trainer Álvaro Arbeloa seine Formation auf gleich sieben Positionen um. So startet unter anderem Jude Bellingham. Auch Eduardo Camavinga, der in München wohl den gesperrten Aurélien Tchouaméni vertreten wird, darf von Beginn an ran.
Real: Nach dem FC Bayern ist vor dem FC Bayern
Die Real-Aufstellung im Überblick: Lunin – Fran García, Militao, Asencio, Carvajal – Valverde, Camavinga – Brahim Díaz, Bellingham – Vinícius Jr, Mbappé.
Real Madrid muss beim Freitagsspiel in LaLiga einen komplizierten Spagat vollziehen. Zum einen kämpfen die Königlichen um den Anschluss an die Tabellenspitze, zum anderen wirft der Showdown in München schon seine Schatten voraus.
Der Abstand auf den FC Barcelona, der am Wochenende auch noch im Einsatz sein wird, beträgt sieben Punkte. Gegen den FC Bayern muss Madrid am Mittwoch einen 1:2-Rückstand aufholen.
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