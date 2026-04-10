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Real baut vor Bayern-Showdown massiv um

Real baut um: Star-Trio nicht im Kader

Real Madrid baut vor dem Showdown gegen den FC Bayern mächtig um - gleich drei große Namen stehen gegen Girona noch nicht einmal im Kader.
Bei Real Madrids 1:2-Heimpleite gegen den FC Bayern wurde Vinícius Júnior von den eigenen Fans ausgepfiffen. Trainer Álvaro Arbeloa ordnet die Pfiffe des Bernabéu ein.
Philipp Heinemann
Real Madrid baut vor dem Showdown gegen den FC Bayern mächtig um - gleich drei große Namen stehen gegen Girona noch nicht einmal im Kader.

Real Madrid verzichtet beim Liga-Spiel gegen den FC Girona unter anderem auf Antonio Rüdiger. Der deutsche Nationalspieler steht beim Heimspiel am Freitagabend noch nicht einmal im Kader.

Auch Trent Alexander-Arnold gehört gar nicht erst zum Aufgebot, selbiges gilt für Álvaro Carreras. Die beiden Außenverteidiger hatten wie auch Rüdiger beim Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen den FC Bayern noch in der Startelf gestanden.

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Insgesamt baute Trainer Álvaro Arbeloa seine Formation auf gleich sieben Positionen um. So startet unter anderem Jude Bellingham. Auch Eduardo Camavinga, der in München wohl den gesperrten Aurélien Tchouaméni vertreten wird, darf von Beginn an ran.

Real: Nach dem FC Bayern ist vor dem FC Bayern

Die Real-Aufstellung im Überblick: Lunin – Fran García, Militao, Asencio, Carvajal – Valverde, Camavinga – Brahim Díaz, Bellingham – Vinícius Jr, Mbappé.

Real Madrid muss beim Freitagsspiel in LaLiga einen komplizierten Spagat vollziehen. Zum einen kämpfen die Königlichen um den Anschluss an die Tabellenspitze, zum anderen wirft der Showdown in München schon seine Schatten voraus.

Der Abstand auf den FC Barcelona, der am Wochenende auch noch im Einsatz sein wird, beträgt sieben Punkte. Gegen den FC Bayern muss Madrid am Mittwoch einen 1:2-Rückstand aufholen.

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