Real Madrid will offenbar Vinícius-Forderung nicht erfüllen

SPORT1 23.04.2026 • 09:51 Uhr Die Vertragsgespräche zwischen Real Madrid und Vinícius Júnior liegen auf Eis. Streitpunkt bleibt das Gehalt – und der Mbappé-Vergleich.

Bei Real Madrid herrscht Stillstand im Vertragspoker mit Vinícius Júnior. Der Kontrakt des Brasilianers läuft nur noch bis Sommer 2027, damit geht er mit Beginn der kommenden Saison ins letzte Vertragsjahr – ein heikler Zeitpunkt für die Königlichen.

Die Gespräche über eine Verlängerung laufen bereits seit Monaten. Wie die Marca berichtet, sind diese jedoch zuletzt immer mehr ins Stocken geraten. Knackpunkt ist demnach das Gehalt. Der Offensivkünstler fordere eine Einstufung auf Augenhöhe mit Kylian Mbappé, der seit seinem Wechsel das Gehaltsgefüge anführt.

Real Madrid: Mbappé als Maßstab

Eine erste Offerte des Klubs soll das Lager des Flügelstars abgelehnt haben. Medien berichten, ernsthafte Verhandlungen könnten erst nach der WM 2026 wieder Fahrt aufnehmen.

Intern gilt Mbappés Vertrag mit üppigem Grundgehalt und hohen Bonuszahlungen als Referenz. Real fürchtet zu hohe Gehaltsunterschiede zum restlichen Kader, sollte Vinícius ein vergleichbares Paket erhalten. Klar ist: Je näher das Vertragsende rückt, desto größer wird der Druck auf beide Seiten.