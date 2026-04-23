Real Madrid will offenbar Vinícius-Forderung nicht erfüllen

Bei Real Madrid herrscht Stillstand im Vertragspoker mit Vinícius Júnior. Der Kontrakt des Brasilianers läuft nur noch bis Sommer 2027, damit geht er mit Beginn der kommenden Saison ins letzte Vertragsjahr – ein heikler Zeitpunkt für die Königlichen.
Brisantes Detail im Vinícius-Poker
Die Gespräche über eine Verlängerung laufen bereits seit Monaten. Wie die Marca berichtet, sind diese jedoch zuletzt immer mehr ins Stocken geraten. Knackpunkt ist demnach das Gehalt. Der Offensivkünstler fordere eine Einstufung auf Augenhöhe mit Kylian Mbappé, der seit seinem Wechsel das Gehaltsgefüge anführt.
Real Madrid: Mbappé als Maßstab
Eine erste Offerte des Klubs soll das Lager des Flügelstars abgelehnt haben. Medien berichten, ernsthafte Verhandlungen könnten erst nach der WM 2026 wieder Fahrt aufnehmen.
Intern gilt Mbappés Vertrag mit üppigem Grundgehalt und hohen Bonuszahlungen als Referenz. Real fürchtet zu hohe Gehaltsunterschiede zum restlichen Kader, sollte Vinícius ein vergleichbares Paket erhalten. Klar ist: Je näher das Vertragsende rückt, desto größer wird der Druck auf beide Seiten.
Ein Druckmittel scheint der Brasilianer jedoch immer mehr zu verlieren: verlockende Angebote aus der Saudi Pro League. Dort rücken die Klubs dem Vernehmen nach von der Strategie ab, Superstars mit unmoralischen Summen zu locken und setzen stattdessen auf etwas billigere, aber entwicklungsfähige Spieler. Eine Entwicklung, die für Real im Vinícius-Poker hilfreich sein könnte.
Abonniere den Fußball-Newsletter und bleib immer am Ball! Alle Tore, Transfers und News aus den internationalen Top-Ligen direkt in dein Postfach