Trikot-Leak: Real Madrid bald wieder in Pink

SPORT1 28.04.2026 • 10:21 Uhr Bilder zeigen Reals drittes Trikot für die Saison 2026/27 - in einer gewagten Farbe. Auch das vermeintlich neue Heimjersey sorgt für Diskussionen.

Real Madrid richtet den Blick bereits auf die kommende Saison – und sorgt abseits des Rasens für Aufsehen.

Wie mehrere übereinstimmende Berichte zeigen, wird das dritte Trikot der Königlichen 2026/27 in einem auffälligen Dunkelrosa gehalten sein. Entsprechende Bilder wurden von der auf Trikot-Leaks spezialisierten Plattform Footy Headlines veröffentlicht.

Ausweichtrikot hebt sich von Vereinsfarben ab

Demnach setzt Ausrüster Adidas auf eine dunkelpinke Grundfarbe mit geometrischem Allover-Muster im selben Farbton sowie Details in Elfenbein. Das Design hebt sich offenbar bewusst von den klassischen Vereinsfarben ab.

Auch spanische Medien berichten über das Pink-Comeback. Auf der Rückseite am Kragen sollen die Buchstaben „RMCF“ eingearbeitet sein, die Ärmelabschlüsse erscheinen demnach in Weiß. Eine offizielle Vorstellung wird jedoch erst im Sommer erwartet.

Für Madrid wäre es nicht die erste Begegnung mit dieser Farbwahl. Bereits in der Saison 2014/15 sowie 2020/21 liefen die Blancos in rosa Tönen auf – damals betroffen war ebenfalls das Ausweichtrikot. Nun kehrt die Farbe nach sechs Jahren Pause offenbar zurück.

Die Veröffentlichung der neuen Trikots ist wohl für Mai 2026 geplant. Neben Heim-, Auswärts- und drittem Jersey bringt Adidas offenbar eine Lifestyle-Kollektion auf den Markt, die sich optisch an der ikonischen 1994er-Vorlage orientieren soll.

Heimtrikot mit Retro-Note und modernem Twist

Auch das Heimtrikot 2026/27 sorgt für Diskussionen. Die klassische weiße Basis bleibt zwar erhalten, kombiniert wird sie jedoch wohl mit dunkelgrünen Logos und pinken Akzenten bei den drei Streifen. Damit greift Adidas historische Elemente auf und verpasst dem Traditionslook einen modernen Twist.