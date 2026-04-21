Klub-Präsident gesteht: KI riet von Matarazzo ab

SID 21.04.2026 • 15:53 Uhr Jokin Aperribay, Präsident von San Sebastián, fragte vor der Verpflichtung von Pellegrino Matarazzo die KI. Nun führte der US-Amerikaner den Klub zum Pokalsieg.

Durch den dramatischen Pokalsieg mit Real Sociedad gewann Pellegrino Matarazzo am Samstag seinen ersten Titel als Chefcoach – doch beinahe hätte die Künstliche Intelligenz den persönlichen Triumph des US-Amerikaners verhindert.

Wie Jokin Aperribay, Präsident des Klubs aus San Sebastián, beim Radiosender Cadena SER verriet, habe er vor der Verpflichtung Matarazzos die KI befragt, ob dieser ein guter Trainer sei. „Sie sagte mir, dass er es nicht sei“, betonte der 59-Jährige.

Lachend fügte Aperribay hinzu, dass er glücklicherweise auf Sportdirektor Erik Bretos vertraut habe, der sich für Matarazzo starkgemacht hatte. Matarazzo, einst in der Fußball-Bundesliga Coach beim VfB Stuttgart und der TSG Hoffenheim, hatte den damals abstiegsgefährdeten spanischen Erstligisten schließlich Mitte Dezember des vergangenen Jahres übernommen.

Matarazzo-Triumph: KI ändert ihre Meinung

Seither führte er das Team in der Liga stetig nach oben, derzeit steht Real Sociedad in der Tabelle auf Platz sieben. Die vorläufige Krönung erfolgte am Samstag, als die Mannschaft im Finale der Copa del Rey den Favoriten Atlético Madrid mit 4:3 im Elfmeterschießen besiegte. Matarazzo ist der erste US-amerikanische Trainer, der in den europäischen Top-5-Ligen einen Titel gewinnen konnte.