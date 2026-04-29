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13 Spiele Sperre! Skandal-Ausraster hat heftige Folgen

Skandal-Ausraster hat heftige Folgen

Der Schlag ins Gesicht des Gegenspielers zieht eine lange Zwangspause für Torhüter Esteban Andrade nach sich.
Esteban Andrade muss lange Zeit zuschauen
Esteban Andrade muss lange Zeit zuschauen
© AFP/SID/JULIO CESAR AGUILAR
SID
Der Schlag ins Gesicht des Gegenspielers zieht eine lange Zwangspause für Torhüter Esteban Andrade nach sich.

Nach seinem aufsehenerregenden Ausraster ist Torhüter Esteban Andrade vom spanischen Zweitligisten Real Saragossa für 13 Spiele gesperrt worden. Wie der spanische Fußballverband am Mittwoch mitteilte, muss der 35-Jährige für seinen Schlag ins Gesicht von Jorge Pulido zwölf Spiele zuschauen.

Hinzu kommt noch die übliche Suspendierung für eine Partie für seine bereits zuvor gesehene Gelb-Rote Karte. Zusätzlich müssen der Spieler und sein Verein jeweils eine Geldstrafe zahlen.

Schiedsrichter-Entscheidung ließ Andrade ausrasten

Andrade hatte am vergangenen Wochenende bei Saragossas 0:1-Niederlage im Abstiegsderby bei SD Huesca Innenverteidiger Pulido aus dem Team der Hausherren nach einem Wortgefecht wegen einer Schiedsrichterentscheidung zu Boden geschubst.

Nach dem fälligen Platzverweis durch seine zweite Gelbe Karte versetzte der Leihspieler von CF Monterrey dem inzwischen wieder aufgestandenen Abwehrspieler mit voller Kraft einen Schlag ins Gesicht.

Klub verurteilt „Szenen, die diesem Sport unwürdig sind“

Mit einem Tag Abstand hatte sich Andrade entschuldigt. „Ich bereue zutiefst, was passiert ist. Das wirft kein gutes Licht auf den Verein, auf die Menschen und auf einen Profi wie mich“, sagte der Argentinier in einer öffentlichen Erklärung: „Ich möchte Jorge um Verzeihung bitten, denn wir sind Kollegen“.

Saragossa verurteilte die Aktion aufs Schärfste. „Wir wurden Zeugen von Szenen, die diesem Sport unwürdig sind und die niemals hätten passieren dürfen“, schrieb der Verein.

Auch Huescas Torhüter Dani Jiménez und Dani Tasende von Saragossa wurden nach der folgenden Schlägerei vom Platz gestellt. Jiménez wurde für vier Spiele gesperrt, Tasende für zwei.

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