Sorgen um Duo von Real Madrid! Ist sogar die WM in Gefahr?

SPORT1 23.04.2026 • 13:44 Uhr Arda Güler und Éder Militao fallen mit Muskelverletzungen aus. Besonders beim Brasilianer ist die Sorge im Hinblick auf die WM groß.

Bitterer Rückschlag für Real Madrid im Saisonendspurt: Die Königlichen verkündeten gleich zwei Verletzungen. Sowohl Arda Güler als auch Éder Militao zogen sich Muskelverletzungen im Oberschenkel zu und werden in dieser Spielzeit laut Marca nicht mehr für die Madrilenen auflaufen können.

Einziger Unterschied: Während bei Güler der rechte Oberschenkel betroffen ist, erwischte es Militao am linken. Das bestätigten die Königlichen am Donnerstag nach eingehenden Untersuchungen, ließen die Ausfallzeit allerdings wie gewohnt offen. Beide Profis hatten sich beim Ligaspiel gegen Deportivo Alavés (2:1) verletzt.

WM in Gefahr? Sorge um Militao wächst

Besonders beim Brasilianer schrillen die Alarmglocken – auch mit Blick auf die Weltmeisterschaft. Die Marca schreibt von einer „ernsthaften“ Verletzung, es sei unklar, ob der Abwehrchef rechtzeitig für die WM fit werde.

Militao hatte gegen Alavés kurz vor der Pause nach einem Offensivzweikampf sofort signalisiert, dass es nicht weitergeht. Zunächst war noch von einer möglichen Knieproblematik die Rede, ehe erste Berichte von einer Muskelverletzung sprachen.

Für den Abwehrchef ist es bereits die dritte Muskelverletzung in dieser Saison. Im November fehlte er zwei Partien, im Dezember zog er sich einen Riss mit Sehnenbeteiligung im linken Bein zu und fiel mehrere Monate aus. Erst vor wenigen Wochen hatte er sein Comeback gefeiert. Dass die neuerliche Blessur nur wenige Wochen vor der WM kommt, sorgt in Madrid und im brasilianischen Verband für Unruhe.

„Beängstigende Nachrichten um Arda Güler“

Der türkische Nationalspieler hatte nach dem Alavés-Spiel über muskuläre Beschwerden geklagt, eine MRT-Untersuchung bestätigte die Verletzung im rechten Oberschenkel. Für den kreativen Mittelfeldmann ist es die erste Blessur in dieser Saison – und dennoch ein herber Dämpfer in einer Phase, in der er sich sportlich auf dem aufsteigenden Ast befand.

In der Türkei wachsen dennoch die Sorgen, bezüglich eines WM-Ausfalls. „Beängstigende Nachrichten um Arda Güler!“, titelte etwa Fanatik.