Spektakuläres Mourinho-Gerücht um Real Madrid

Franziska Wendler 28.04.2026 • 18:00 Uhr Real Madrid sucht für die nächste Saison wohl einen neuen Coach. Dabei könnte es zu einer spektakulären Rückkehr kommen.

Wer wird neuer Trainer von Real Madrid? Im Januar trat Álvaro Arbeloa die Nachfolge des entlassenen Xabi Alonso an, doch bereits am Ende der Saison soll auch für Arbeloa wieder Schluss sein.

In Sachen möglicher Nachfolger verdichten sich derweil die Hinweise in Richtung José Mourinho. Laut The Athletic haben gleich mehrere Quellen gebenüber dem Medium geäußert, dass die Entscheidung darüber, wer Madrids nächster Trainer wird, von Klubboss Florentino Pérez forciert wird. Und Pérez soll dabei „The Special One“ favorisieren!

Dies steht im Gegensatz zur Alonso-Verpflichtung am Ende der vergangenen Saison. Ein Prozess, der von Sportdirektor José Ángel Sánchez initiiert, aber von Pérez genehmigt wurde.

Real-Boss wohl für Mourinho-Rückkehr

Die Königlichen bleiben wohl die zweite Saison in Folge ohne Titel. Um zu früherem Glanz zurückzufinden, soll demnach ein neuer Trainer her. Pérez soll dabei die Rückkehr von Mourinho befürworten, erhält aber offenbar nicht nur Zustimmung innerhalb des Vereins.

Zwischen 2010 und 2013 arbeiteten Mourinho und Pérez bereits gemeinsam bei Real, gewannen in der Zeit drei Titel – nur die Champions League blieb ihnen verwehrt.

Aktuell steht Mourinho noch bei Benfica Lissabon an der Seitenlinie, sein Vertrag läuft dort bis 2027.

Wichtig: Sein Arbeitspapier enthält eine Klausel in Höhe von rund drei Millionen Euro, die es beiden Parteien ermöglicht, den Kontrakt bis zehn Tage nach dem letzten Saisonspiel aufzulösen.

Mourinho-Zoff im Fall Vinícius

Neben Mourinho wurden zuletzt auch US-Nationaltrainer Mauricio Pochettino und Frankreich-Trainer Didier Deschamps als mögliche Kandidaten genannt.

Noch vor nicht allzu langer Zeit zog Mourinho übrigens breite Kritik auf sich, als er nach dem Champions-League-Spiel gegen Real in Hinblick auf den Rassismus-Vorfall zwischen Madrid-Star Vinícius Júnior und Benfica-Profi Gianluca Prestianni andeutete, Vinícius habe den Vorfall provoziert.