Superstar Lamine Yamal droht WM- und Saison-Aus

David Funk 23.04.2026 • 06:30 Uhr Nach der Verletzung von Lamine Yamal befürchten spanische Medien das Schlimmste. Der Barca-Superstar soll sich einen Riss in der Oberschenkelmuskulatur zugezogen haben.

Zunächst waren es nur weite Teile Kataloniens, die beim Spiel des FC Barcelona gegen Celta Vigo (1:0) den Atem anhielten. Wenig später zitterte ganz Spanien, sieben Wochen vor der WM, um den Oberschenkel von Superstar Lamine Yamal.

Der Offensivkünstler war kurz vor dem Pausenpfiff nach einem verwandelten Foulelfmeter zu Boden gegangen und konnte aufgrund von Schmerzen am linken Oberschenkel im Anschluss nicht mehr weiterspielen.

„Die Verletzung und Auswechslung von Lamine Yamal ließ die Ränge des Camp Nou erstarren und die Herzen von halb Spanien“, schrieb die Sportzeitung Marca. Die AS titelte in Bezug auf den Superstar: „Totaler Alarm!“

Das schmerzverzerrte Gesicht des Youngsters ließ nichts Gutes erahnen. Den ersten Berichten aus Spanien zufolge vermutlich zu Recht. Demnach könnte sich die Verletzung nicht als Lappalie entpuppen.

Yamal: Genauere Untersuchungen am Donnerstag

Wie unter anderem die dem FC Barcelona nahestehende Zeitung Mundo Deportivo berichtet, deuten erste Untersuchungen vom Mittwochabend auf einen Riss in der Oberschenkelmuskulatur hin.

Dies würde nicht nur das Saison-Aus im Barca-Trikot bedeuten, sondern auch Yamals Teilnahme an der WM gefährden. Weitere medizinische Untersuchungen am Donnerstag sollen genaueren Aufschluss geben und eine exakte Ausfallzeit bestimmen.

„Wir müssen bis morgen warten und schauen, was es ist. Ich denke, da ist etwas. Nach dem Tor verlässt er den Platz nicht grundlos. Er hat etwas bemerkt, er hat sich etwas zugezogen. Er würde das Spielfeld nicht ohne Grund verlassen“, erklärte Barca-Trainer Hansi Flick unmittelbar nach der Partie.

Bitterer Abend in Barcelona

Ein längerer Ausfall Yamals käme einem bitteren Rückschlag gleich – nicht nur für den FC Barcelona, der bei neun Punkten Vorsprung und noch sechs ausstehenden Ligapartien langsam mit der Meisterschaft planen kann, sondern vor allem für den Europameister. Die Iberer sind am 15. Juni in Atlanta gegen Kap Verde erstmals bei der WM gefordert.