Später Nackenschlag für Real Madrid

SPORT1 24.04.2026 • 23:13 Uhr Real Madrid verspielt gegen Betis Sevilla wohl endgültig die Meisterschaft. Barcelona kann am Samstag auf elf Punkte davonziehen.

Real Madrid hat seine Resthoffnungen auf die Meisterschaft in Spaniens La Liga wohl verspielt. In einer schwierigen Auswärtspartie beim Tabellenfünften Betis Sevilla kassierte das Team von Trainer Álvaro Arbeloa kurz vor dem Abpfiff den Gegentreffer zum 1:1 (0:1)-Endstand und kassierte damit den nächsten schweren Rückschlag.

Vinícius Júnior brachte Real in Führung (17.), doch Héctor Bellerín traf tief in der Nachspielzeit doch noch zum Ausgleich (90.+4). Im Vorfeld hatte Nationalverteidiger Antonio Rüdiger, der in die Startelf rotiert war, nicht entscheidend klären können.

Offensivstar Kylian Mbappé deutete in der Schlussphase Probleme an und bat um seine Auswechslung (81.). Nachdem er das Feld verlassen hatte, verschwand er in der Kabine.

„Mbappé hatte leichte Beschwerden, wir werden sehen wie es sich in den nächsten Tagen entwickelt“, sagte Arbeloa hinterher auf der Pressekonferenz.

Zieht der FC Barcelona davon?

Der Rückstand auf Tabellenführer FC Barcelona beträgt vorerst acht Punkte, der Erzrivale um den deutschen Trainer Hansi Flick kann mit einem Sieg am Samstag (16.15 Uhr im LIVETICKER) gegen den FC Getafe auf elf Zähler davonziehen. Fünf Spieltage und damit 15 Punkte stehen anschließend noch aus.

Im Estadio Olímpico de la Cartuja war es das Duell der Verlierer ihrer europäischen Viertelfinal-Duelle. Real war vor über einer Woche in der Champions League an Bayern München gescheitert, während Betis in der Europa League gegen Sporting Braga den Kürzeren zog.

Nach rund einer Viertelstunde profitierte Real von einem Torwartfehler, den Distanzschuss von Real-Kapitän Federico Valverde ließ Alvaro Valles abprallen, sodass Vinícius nur noch einschieben musste. Doch das reichte nicht, Real kassierte auch im zehnten Ligaspiel in Serie noch einen Gegentreffer.

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