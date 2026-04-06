Verletzungssorgen vor Bayern-Kracher: So ist der Stand bei Real Madrid

SPORT1 06.04.2026 • 12:54 Uhr Bei Real Madrid entspannt sich vor dem Viertelfinal-Hit gegen den FC Bayern die Lage bei den Verletzten etwas.

Abschottung in Valdebebas, maximale Fokussierung auf den Giganten aus München: Real Madrid hat sich am Sonntag lange hinter verschlossenen Türen auf das Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen den FC Bayern (Dienstag, 21.00 Uhr im LIVETICKER) vorbereitet.

In der Einheit, die nur 15 Minuten für die Öffentlichkeit zugänglich war, musste Trainer Álvaro Arbeloa weiterhin auf Thibaut Courtois und Rodrygo verzichten, die laut Vereinsangaben ihre Reha fortsetzen. Dafür standen Dani Ceballos und auch Ferland Mendy wieder auf dem Platz.

Ceballos bei Real Madrid zurück – Hoffnung bei Mendy

Zumindest Ceballos ist schon für das Hinspiel gegen Bayern wieder eine Option. Der Mittelfeldspieler ist nach überstandenen Waden-Problemen wieder fit und könnte in den Kader rücken. Arbeloa gewinnt damit im Zentrum eine zusätzliche Alternative für das Kräftemessen mit dem deutschen Rekordmeister.

Größtes Fragezeichen bleibt Mendy: Der Linksverteidiger hatte sich am 11. März im Königsklassen-Duell mit Manchester City eine Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen und arbeitet seitdem am Comeback. Nach Informationen aus dem Umfeld des Klubs ist ein Einsatz im Hinspiel praktisch ausgeschlossen.

Mendy im Rückspiel wieder Option gegen den FC Bayern?

Für den französischen Nationalspieler läuft damit der Countdown in Richtung Rückspiel in München. Seine defensive Stabilität und Zweikampfstärke gelten intern als wichtiger Baustein, um Bayerns Offensivpower um Harry Kane in den Griff zu bekommen.

Bereits gegen City hatte Mendy auf der linken Seite defensiv Akzente gesetzt, ehe ihn die Blessur stoppte.

Éder Militao meldet sich zurück

Immerhin kann Arbeloa wieder auf Éder Militao bauen. Der Innenverteidiger stand nach seiner Verletzung zuletzt gegen Mallorca wieder auf dem Platz und könnte auch gegen die Bayern Minuten erhalten. Damit entspannt sich die Personallage im Abwehrzentrum leicht.