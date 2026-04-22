Vinícius bittet um Verzeihung - und erntet dennoch Kritik

SPORT1 22.04.2026 • 10:32 Uhr Vinícius Júnior trifft beim 2-0 gegen Alavés traumhaft. Anschließend bittet er die Fans um Verzeihung.

Vinícius Júnior hat nach seinem Treffer beim 2:1-Sieg von Real Madrid gegen Deportivo Alavés im Bernabéu auf einen Jubel verzichtet – der Brasilianer entschuldigte sich lieber beim Publikum.

Die Ausgangslage war aufgeheizt. Drei Niederlagen und ein Remis aus den vergangenen vier Pflichtspielen in LaLiga und der Champions League hatten für Unruhe gesorgt. Schon bei den ersten Ballkontakten schlugen dem Flügelstürmer Pfiffe entgegen, wie spanische Medien berichteten. Auch Kylian Mbappé stand im Fokus der Kritik.

Vinícius aber blieb ruhig. Keine Gesten, kein Zurückwinken Richtung Tribüne – eine ungewohnte Körpersprache für den Offensivspieler, der in der Vergangenheit häufig emotional reagierte.

Vinícius Júnior trifft – und entschuldigt sich

Dann folgte der sportliche Moment des Abends: Vinícius nahm rund 20 Meter vor dem Tor von Antonio Sivera Maß und jagte den Ball ins Netz. Statt ausgelassen zu jubeln, hob Vinícius die Hände und bat die eigenen Fans um Verzeihung. Die zuvor so kritische Kulisse antwortete mit Applaus.

Der 25-Jährige, seit dem Sommer 2018 in Madrid, wählte damit einen neuen Weg im Umgang mit Drucksituationen. Keine Provokation, kein Appell an mehr Unterstützung – sondern Demut.

Nicht von allen wurde die Geste aber auch wohlwollend aufgenommen. Die Real-Legende Guti sagte bei DAZN: „Er sollte das nicht tun. Man kann richtig oder falsch liegen, aber man muss es immer versuchen. In den letzten paar Spielen war sein Level wirklich gut und ein Spieler sollte sich niemals für seine Arbeit entschuldigen.“