Vor Bayern-Duell: Barca-Frauen holen siebten Titel in Serie

Drei Tage vor dem Champions-League-Kracher gegen Bayern München haben die Fußballerinnen des FC Barcelona ihre siebte Meisterschaft in Serie perfekt gemacht. Mit dem 4:1 (2:1) beim Lokalrivalen Espanyol Barcelona untermauerte Barca Femení die nationale Vormachtstellung.
Barca-Frauen holen 7. Titel in Serie
In der spanischen Liga bleibt Barcelona unantastbar. In der Champions League prüft das nun der FC Bayern.
Jubel beim FC Barcelona
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Bei noch vier verbleibenden Spielen hat der Weltklub uneinholbare 16 Punkte Vorsprung auf „Verfolger“ Real Madrid mit einer absolvierten Partie weniger. Es ist die elfte Meisterschaft in der Vereinsgeschichte.
Viel Zeit zum Feiern bleibt weder Barcelona noch den Bayern, die sich nur eine Stunde zuvor zum deutschen Meister gekrönt hatten. Am Samstag (18.15 Uhr/ZDF und Disney+) kommt es im Camp Nou zum Hinspiel in der Königsklasse. Beide Teams träumen vom Triple aus Meisterschaft, Pokal und Champions League.