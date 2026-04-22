Vor Bayern-Duell: Barca-Frauen holen siebten Titel in Serie

SID 22.04.2026 • 21:41 Uhr In der spanischen Liga bleibt Barcelona unantastbar. In der Champions League prüft das nun der FC Bayern.

Drei Tage vor dem Champions-League-Kracher gegen Bayern München haben die Fußballerinnen des FC Barcelona ihre siebte Meisterschaft in Serie perfekt gemacht. Mit dem 4:1 (2:1) beim Lokalrivalen Espanyol Barcelona untermauerte Barca Femení die nationale Vormachtstellung.

Bei noch vier verbleibenden Spielen hat der Weltklub uneinholbare 16 Punkte Vorsprung auf „Verfolger“ Real Madrid mit einer absolvierten Partie weniger. Es ist die elfte Meisterschaft in der Vereinsgeschichte.