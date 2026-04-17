Warum Flick Barca zappeln lässt

Jakob Lüers 17.04.2026 • 19:48 Uhr Trotz des bitteren Ausscheidens in der Champions League möchte der FC Barcelona offenbar mit Hansi Flick verlängern, ein Angebot liegt bereits vor. Doch der deutsche Coach soll mit seiner Unterschrift zögern.

Der FC Barcelona arbeitet offenbar mit Hochdruck an einer Vertragsverlängerung mit Erfolgstrainer Hansi Flick. Der Klub möchte den 61-Jährigen gerne langfristig an sich binden und soll dem Deutschen ein neues Arbeitspapier bis 2028 angeboten haben. Das berichtet die spanische Mundo Deportivo.

Flicks aktueller Vertrag läuft noch bis 2027, die Katalanen wollen nun ein weiteres Jahr dranhängen. Die Zeichen dafür stehen demnach grundsätzlich nicht schlecht, aktuell bestünde „zwischen Barca und Flick eine mündliche Vereinbarung“, heißt es im Bericht.

Klub-Präsident Joan Laporta und Sportdirektor Deco wollen diese Vereinbarung nun anscheinend schnellstmöglich in die Tat umsetzen. Einziges Problem: Flick spielt (noch) nicht mit.

Verlängerung? Flick lässt Barca zappeln

Denn der Coach selbst soll sich bisher noch nicht mit dem Angebot befasst haben und zögert die Gespräche hinaus. Es sei seiner Ansicht nach noch nicht die richtige Situation dafür, heißt es.

Flick habe intern verlauten lassen, er wolle das Thema nicht ansprechen. Der ehemalige Bayern-Trainer gilt zudem nicht unbedingt als Freund von langfristigen Kontrakten.

Die Bemühungen von Vereinsseite dürften jedoch weitergehen: Barcas Klubführung wünscht sich demnach, dass der Deutsche zu Beginn der nächsten Saison zwei weitere Jahre Vertrag besitzt und sogar die Option auf eine weitere Saison bis 2029 hätte.

Beim Erreichen bestimmter Ziele, wie beispielsweise dem Gewinn der spanischen Meisterschaft, solle diese Klausel greifen und Flick noch ein weiteres Jahr bleiben.

Barca-Coach deutlich: „Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt“

Erst nach dem Champions-League-Spiel gegen Newcastle United im März hatte Flick, angesprochen auf eine mögliche Verlängerung, verlauten lassen: „Es ist nicht der richtige Zeitpunkt. Jeder weiß, dass ich hier sehr glücklich bin, aber ich muss mit meiner Familie sprechen. Es wird Zeit dafür geben, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt.“

Er hatte im Sommer 2024 den Trainerposten beim spanischen Spitzenklub übernommen und Barcelona seither zu einer spanischen Meisterschaft, einem Pokalsieg sowie zwei Superpokalsiegen geführt. Auch Ligatitel Nummer zwei scheint den Katalanen angesichts des komfortablen Vorsprungs auf den Erzrivalen Real Madrid in diesem Jahr nicht mehr zu nehmen.