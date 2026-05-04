Mbappé sorgt mit Urlaub für Fan-Ärger

Daniel Höhn 04.05.2026 • 14:27 Uhr Real-Star Kylian Mbappé hat den Unmut der Fans auf sich gezogen. Trainer Álvaro Arbelo spielt das Thema herunter.

Mit seinem Urlaub in Italien während seiner Verletzung hat sich Kylian Mbappé von Real Madrid den Unmut der Fans zugezogen. Zudem landete er erst zwölf Minuten vor Anpfiff der Partie bei Espanyol Barcelona wieder in Spanien, was bei Fans ebenfalls nicht gut ankam, weil er nicht im Stadion sein konnte.

Trainer Álvaro Arbeloa war auf der Pressekonferenz nach dem Spiel darum bemüht, die Wogen zu glätten. „Die gesamte Planung für die Verletzten wird von den medizinischen Diensten von Real Madrid überwacht und geleitet, die entscheiden, wann man nach Valdebebas (Trainingszentrum) gehen muss und wann nicht“, sagte er.

„Selbst Arbeloa musste nach dem Sieg gegen Espanyol diplomatisch reagieren, um seinen Spieler zu verteidigen“, schrieb die spanische Zeitung Marca.

Mbappé? „Da kann ich mich nicht einmischen“

Arbeloa ergänzte: „Ab da macht jeder in seiner Freizeit, was er für richtig hält; da kann ich mich nicht einmischen.“

Er „zweifle nicht am Engagement meiner Spieler, ich glaube, dass alle wissen, wie wichtig diese Spiele für uns sind. Sie verstehen, was sie bedeuten, wo sie stehen und wie wichtig das ist“.

Real gewann die Partie bei Espanyol 2:0 und verhinderte so die vorzeitige Meisterschaft des Erzrivalen FC Barcelona. Barca könnte nun ausgerechnet im Clasico am kommenden Sonntag (21 Uhr im LIVETICKER) den Titel perfekt machen.