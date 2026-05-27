Real-Star enthüllt Alonso-Nachricht

SPORT1 27.05.2026 • 07:13 Uhr Real-Profi Arda Güler schwärmt in einem Interview von Xabi Alonso und beschreibt die besondere Beziehung zu dem Ex-Trainer von Real Madrid.

Arda Güler gehört nach einer enttäuschenden Saison noch zu den größten Gewinnern bei Real Madrid. Im Interview mit TRT Spor blickt der Türke auf turbulente Monate zurück – und seinen Ex-Coach Xabi Alonso.

„Wir hatten wirklich eine tolle Beziehung. Ich hatte das Gefühl, er hat mir die Schlüssel übergeben. Genau das habe ich gesucht, wirklich“, sagte der Offensivmann über die gemeinsame Zeit.

Dass Alonso nun in London anheuert, verfolgt Güler genau. „Jetzt hat er bei Chelsea unterschrieben. Ich hoffe, bei ihm läuft alles gut. Natürlich schreiben wir uns weiter Nachrichten.“

Nachricht von Alonso freut Güler

Eine dieser Nachrichten erhielt Güler nach dem Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen den deutschen Rekordmeister FC Bayern. Zwar war für die Königlichen Endstation, der 21-Jährige konnte aber mit seiner Leistung überzeugen.

„Nach dem Spiel gegen Bayern München schrieb er mir, dass er sehr stolz auf mich ist. Ich habe mich riesig über die Nachricht gefreut. Möge Gott ihm den Weg ebnen. Ich glaube, er ist ein wirklich großer Trainer.“

Taktik-Unterricht als Schlüssel

Auch von Alonsos Spielidee zeigte sich Güler begeistert. „Wenn er dich in sein Büro bittet und dir taktisch etwas erklärt, ist es schwer, nicht überzeugt zu sein“, so der Real-Profi weiter. Alonso wisse genau, „was du kannst“ und „was er dir geben kann“.

Für Güler wirkte es so, als beschäftige sich Alonso ununterbrochen mit der Entwicklung jedes Einzelnen. „Er war jemand, der wahrscheinlich jeden Tag nach dem Aufwachen darüber nachdachte, wie er diesen Spieler besser machen kann, wie er mit ihm kommuniziert“, so der Türke.