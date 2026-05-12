Atlético zurück in der Erfolgsspur

SID 12.05.2026 • 23:34 Uhr Die Rojiblancos setzen sich am drittletzten Spieltag in La Liga bei Osasuna durch.

Atlético Madrid hat das Champions-League-Aus mit Verzögerung verarbeitet und zurück in die Erfolgsspur gefunden. Die Rojiblancos setzten sich nach zuletzt zwei Pflichtspielniederlagen am drittletzten Spieltag von Spaniens La Liga 2:1 (1:0) bei CA Osasuna durch und sicherten Platz vier damit endgültig ab.

Die früheren Leipziger Ademola Lookman (15., Handelfmeter) und Alexander Sörloth (71.) trafen für die gnadenlos effektiven Gäste. Madrids Außenverteidiger Marcos Llorente sah wegen wiederholten Foulspiels Gelb-Rot (79.), doch der Treffer von Kike Barja (90.+1) kam für Osasuna zu spät.