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Atlético zurück in der Erfolgsspur

Atlético zurück in der Erfolgsspur

Die Rojiblancos setzen sich am drittletzten Spieltag in La Liga bei Osasuna durch.
Ademola Lookman bejubelt seinen Elfmetertreffer
Ademola Lookman bejubelt seinen Elfmetertreffer
© AFP/SID/ANDER GILLENEA
SID
Die Rojiblancos setzen sich am drittletzten Spieltag in La Liga bei Osasuna durch.

Atlético Madrid hat das Champions-League-Aus mit Verzögerung verarbeitet und zurück in die Erfolgsspur gefunden. Die Rojiblancos setzten sich nach zuletzt zwei Pflichtspielniederlagen am drittletzten Spieltag von Spaniens La Liga 2:1 (1:0) bei CA Osasuna durch und sicherten Platz vier damit endgültig ab.

Die früheren Leipziger Ademola Lookman (15., Handelfmeter) und Alexander Sörloth (71.) trafen für die gnadenlos effektiven Gäste. Madrids Außenverteidiger Marcos Llorente sah wegen wiederholten Foulspiels Gelb-Rot (79.), doch der Treffer von Kike Barja (90.+1) kam für Osasuna zu spät.

Atlético hatte nach dem Halbfinal-Aus in der Königsklasse gegen den FC Arsenal (0:0/0:1) auch in der Liga gegen Celta Vigo verloren (0:1). Letzte Gegner in dieser Spielzeit sind der FC Girona und der FC Villarreal, der bei einem Spiel weniger drei Punkte vor Madrid Dritter ist.

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