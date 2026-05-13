Ausgerechnet eine Barca-Legende springt Real-Boss Pérez zur Seite

SPORT1 13.05.2026 • 17:41 Uhr Florentino Pérez spielt den Kabinenstreit bei Real Madrid herunter. Jetzt stellt sich eine Barca-Legende hinter ihn.

Bei Real Madrid sorgten Berichte über Kabinen-Zoff in den vergangenen Wochen für Unruhe, wobei zuletzt speziell der Zoff zwischen Federico Valverde und Aurélien Tchouaméni im Fokus stand. Präsident Florentino Pérez winkte in einer denkwürdigen Pressekonferenz jedoch ab: Ihn ärgere vor allem, dass Interna nach außen dringen.

„Ich bin seit 26 Jahren hier, und es gab kein einziges Jahr, in dem es nicht mindestens eine Schlägerei zwischen zwei oder vier Spielern gab. So ist das eben unter jungen Leuten: Man tritt dem einen, der andere tritt zurück, und dann ist man wieder befreundet“, sagte Pérez. „Viel schlimmer ist, dass so etwas aus dem Klub rauskommt.“

Unterstützung bekommt der Real-Boss jetzt ausgerechnet von einer Barca-Legende: Gerard Piqué, der Pérez in Bezug auf Streitigkeiten innerhalb der Kabine zustimmte.

Ausgerechnet Piqué stimmt Real-Boss zu

„Es gibt jedes Jahr Auseinandersetzungen in der Kabine. Florentino hat es gesagt. Ich habe es nicht gesehen, aber gelesen“, sagte Piqué im Livestream der Kings League: „Jedes Jahr streiten sich Leute, das ist normal.“

Der frühere Verteidiger erklärte anschließend, dass er nie selbst an solchen Auseinandersetzungen beteiligt gewesen sei: „Ich habe mich noch nie mit jemandem geprügelt.“

„Es ist eine Sache, jemanden mit einem Golfschläger zu schlagen, wie Arbeloa es auch erfahren musste, und eine ganz andere, sich auf der Straße ein kleines Gerangel zu liefern, wie es mir passiert ist. Es ist ein freundschaftlicher Kampf“, scherzte Piqué.

Arbeloa berichtet von Golfschläger-Attacke

Der ehemalige Barca-Star spielte damit auf eine Aussage des aktuellen Real-Trainers Álvaro Arbeloa an. Dieser hatte auf einer PK erklärt, dass zu einer aktiven Zeit bei den Königlichen einer seiner Mitspieler „sich einen Golfschläger schnappte und nach einem anderen Typen ausholte“.