Barca-Star freut sich über Real-Ärger: "Immer gut"

Philipp Heinemann 19.05.2026 • 15:02 Uhr Ronald Araújo kann den Problemen von Real Madrid einiges abgewinnen. Gleichzeitig verteidigt er einen Spieler der Königlichen, der zuletzt für unschöne Schlagzeilen sorgte.

Ronald Araújo freut sich über den anhaltenden Ärger bei Real Madrid. Der Kapitän des FC Barcelona sieht in der sportlichen Krise des großen Widersachers einen Vorteil für sein eigenes Team.

„Ein bisschen Ärger bei unserem ewigen Rivalen ist immer gut für uns“, sagte der Verteidiger der Katalanen bei La Revuelta.

Real Madrid konnte Barca in der fast vollendeten LaLiga-Saison nicht das Wasser reichen, ausgerechnet im Clásico krönte sich das Araújo-Team zum Meister.

Araújo verteidigt Streithahn Valverde

Erschüttert wurden die Königlichen in den vergangenen Monaten nicht nur sportlichen Rückschlägen, die unter anderem zu einem Trainerwechsel führten. Nicht zuletzt der handfeste Streit zwischen Federico Valverde und Aurelien Tchouaméni sorgte für Schlagzeilen.

Beide Profis bekamen eine Geldstrafe in Höhe von einer halben Million Euro aufgebrummt. Araújo verteidigte seinen Landsmann und Nationalmannschaftskollegen Valverde nun.

„Fede ist ein großartiger Profi und ein toller Mensch. Ich weiß nicht, was passiert ist, ich werde ihn fragen, wenn wir bei der Nationalmannschaft sind“, kündigte der Uruguayer an.