Erlöser Lewandowski: Barca winkt Krönung ausgerechnet im Clásico

Trainer Hansi Flick steht mit dem FC Barcelona ganz dicht vor dem erneuten Titelgewinn in der spanischen La Liga. Der Tabellenführer gewann am Samstag 2:1 (0:0) bei CA Osasuna und liegt vorerst 14 Punkte vor dem Verfolger Real Madrid. Sollte der Rekordmeister am Sonntag (21.00 Uhr/DAZN) bei Espanyol Barcelona patzen, hätte Barcelona den Titel sicher.
Erlöser Lewandowski: Barca fast am Ziel
Barca steht unmittelbar vor dem Gewinn der spanischen Meisterschaft. Robert Lewandowski erlöst das Team von Coach Hansi Flick.
Robert Lewandowski schoss Barca in Osasuna zum Sieg
© IMAGO/Ball Raw Images
Gewinnt Real gegen Espanyol, winkt Barca ein besonderer Moment. Denn am nächsten Sonntag steht der Clásico gegen den ewig Rivalen aus Madrid an. Schon ein Remis würde dann ebenfalls zur Meisterschaft reichen.
Für Barcelona trafen Robert Lewandowski mit einem wuchtigen Kopfball (81.) und Ferran Torres (86.). Raul Garcia (88.) verkürzte.
Für Flick könnte dann schon bald die Vertragsverlängerung anstehen. Medien berichteten zuletzt, dass der frühere Bundestrainer in Barcelona weitermache. Ein Vertrag bis 2028 mit der Option auf eine weitere Saison sei bereits ausgehandelt und unterschriftsreif.
Abonniere den Fußball-Newsletter und bleib immer am Ball! Alle Tore, Transfers und News aus den internationalen Top-Ligen direkt in dein Postfach