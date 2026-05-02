Erlöser Lewandowski: Barca winkt Krönung ausgerechnet im Clásico

SID 02.05.2026 • 23:20 Uhr Barca steht unmittelbar vor dem Gewinn der spanischen Meisterschaft. Robert Lewandowski erlöst das Team von Coach Hansi Flick.

Trainer Hansi Flick steht mit dem FC Barcelona ganz dicht vor dem erneuten Titelgewinn in der spanischen La Liga. Der Tabellenführer gewann am Samstag 2:1 (0:0) bei CA Osasuna und liegt vorerst 14 Punkte vor dem Verfolger Real Madrid. Sollte der Rekordmeister am Sonntag (21.00 Uhr/DAZN) bei Espanyol Barcelona patzen, hätte Barcelona den Titel sicher.

Gewinnt Real gegen Espanyol, winkt Barca ein besonderer Moment. Denn am nächsten Sonntag steht der Clásico gegen den ewig Rivalen aus Madrid an. Schon ein Remis würde dann ebenfalls zur Meisterschaft reichen.

Für Barcelona trafen Robert Lewandowski mit einem wuchtigen Kopfball (81.) und Ferran Torres (86.). Raul Garcia (88.) verkürzte.