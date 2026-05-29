Barcelona statt München: FCB holt Gordon

SID 29.05.2026 • 21:37 Uhr Der englische Nationalspieler soll auch bei Bayern München auf dem Zettel gestanden haben. Nun unterschrieb er bei Barcelona.

Der FC Barcelona hat das Rennen um den angeblich auch von Bayern München umworbenen Anthony Gordon gewonnen. Der spanische Fußballmeister verkündete am Freitagabend die Verpflichtung des englischen Offensivspielers. Für den 25-Jährigen bezahlen die Katalanen eine Ablösesumme in Höhe von 80 Millionen Euro an Newcastle United, Gordon erhielt einen Vertrag über fünf Jahre bis zum 30. Juni 2031.