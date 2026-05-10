Ohne Superstar Kylian Mbappé muss Real Madrid im Clásico des spanischen Fußballs bei Spitzenreiter FC Barcelona um seine letzte Titelchance kämpfen.
Bittere Mbappé-Nachricht für Real
Real Madrid muss im Clásico auf Kylian Mbappé verzichten. Der Superstar war erst kürzlich nach einer Verletzung wieder ins Training der Königlichen eingestiegen.
Der Franzose gehört nach einer Oberschenkelverletzung trotz seiner kürzlich erfolgten Rückkehr ins Mannschaftstraining für das wichtige Spiel der Königlichen am Sonntagabend (ab 21.00 Uhr im LIVETICKER) nicht zum Kader der Mannschaft von Nationalspieler Antonio Rüdiger.
Clásico: Barcelona kann den Titel gegen Real perfekt machen
Madrid kann beim Erzrivalen lediglich durch einen Sieg seine ohnehin nur noch geringen Meisterschaftschancen erhalten.
Vor dem viertletzten Saisonspiel beim Team des deutschen Barca-Trainers Hansi Flick liegt Real elf Zähler hinter den Katalanen.
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