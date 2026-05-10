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Bittere Mbappé-Nachricht für Real

Bittere Mbappé-Nachricht für Real

Real Madrid muss im Clásico auf Kylian Mbappé verzichten. Der Superstar war erst kürzlich nach einer Verletzung wieder ins Training der Königlichen eingestiegen.
Real Madrid versinkt nach der zweiten titellosen Saison im Chaos. Vor dem Clasico gegen den FC Barcelona versucht Trainer Álvaro Arbeloa, die Brände zu löschen und die Wogen zu glätten.
SID
Real Madrid muss im Clásico auf Kylian Mbappé verzichten. Der Superstar war erst kürzlich nach einer Verletzung wieder ins Training der Königlichen eingestiegen.

Ohne Superstar Kylian Mbappé muss Real Madrid im Clásico des spanischen Fußballs bei Spitzenreiter FC Barcelona um seine letzte Titelchance kämpfen.

Der Franzose gehört nach einer Oberschenkelverletzung trotz seiner kürzlich erfolgten Rückkehr ins Mannschaftstraining für das wichtige Spiel der Königlichen am Sonntagabend (ab 21.00 Uhr im LIVETICKER) nicht zum Kader der Mannschaft von Nationalspieler Antonio Rüdiger.

Clásico: Barcelona kann den Titel gegen Real perfekt machen

Madrid kann beim Erzrivalen lediglich durch einen Sieg seine ohnehin nur noch geringen Meisterschaftschancen erhalten.

Vor dem viertletzten Saisonspiel beim Team des deutschen Barca-Trainers Hansi Flick liegt Real elf Zähler hinter den Katalanen.

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