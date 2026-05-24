Deportivo La Coruna kehrt in La Liga zurück

SID 24.05.2026 • 21:17 Uhr Im Jahr 2000 gewann La Coruna die spanische Meisterschaft und stand im 2004 Halbfinale der Champions League.

Der spanische Fußball-Traditionsklub Deportivo La Coruna kehrt nach acht Jahren in La Liga zurück. Nach einem 2:0 (2:0)-Auswärtssieg bei Real Valladolid steht der Verein einen Spieltag vor Saisonende auf Platz zwei und ist von diesem nicht mehr zu verdrängen. Die beiden Tore zum Aufstieg erzielte das 21 Jahre alte Talent Bil Nsongo (11., 34.).

Im Jahr 2000 gewann La Coruna die spanische Meisterschaft, vier Jahre später standen die Galicier im Halbfinale der Champions League und scheiterten am späteren Gewinner FC Porto. In der Saison 2018/19 stieg der Klub in die zweite Liga ab, in der Saison 2020/21 sogar in die dritte Liga. Nun benötigte das Team aus der Hafenstadt nur zwei Spielzeiten in der zweiten Liga, um in die La Liga zurückzukehren.