Ein Geheimplan bewegt Real Madrid: "Alles passt zusammen"

Niklas Senger 13.05.2026 • 18:38 Uhr Kehrt José Mourinho zu Real Madrid zurück? Eine Klausel im Vertrag des Portugiesen könnte sich perfekt in den Zeitplan der Madrilenen einfügen.

Seit Tagen halten sich die Gerüchte um eine Rückkehr von Trainer José Mourinho zu Real Madrid – wo er bereits von 2010 bis 2013 im Amt war – hartnäckig. Entscheidend könnten dabei auch eine Ausstiegsklausel und ein enger Zeitplan bei Real sein.

Wie die spanische As berichtet, gibt es in Mourinhos derzeitigem Vertrag bei Benfica Lissabon eine Ausstiegsklausel, die es ihm erlauben würde, den Klub für drei Millionen Euro zu verlassen. Allerdings läuft diese offenbar nur noch bis zum 26. Mai – zehn Tage nach dem letzten Saisonspiel der Portugiesen.

Real Madrid: Bereiten die Neuwahlen den Mourinho-Coup vor?

Dem Bericht zufolge passt dazu auch, dass Real-Präsident Florentino Pérez auf der spektakulären Pressekonferenz am Dienstagabend Neuwahlen für seinen Posten ausgerufen hat.

Bislang hat sich noch kein Pérez-Herausforderer offiziell aus der Deckung gewagt. Bleibt dies so, könnten die Wahlen, die formell allerdings auch noch nicht eröffnet sind, schon in Kürze wieder vorbei sein. Die As wirft auch ein konkretes Datum in den Raum: Schon am 24. Mai könnte Pérez als Präsident der Königlichen bestätigt werden.

Und damit genau einen Tag nach dem letzten Saisonspiel von Real und zwei Tage vor dem Ablauf der Klausel. „Ein perfekter Tag, um die Verpflichtung Mourinhos bekanntzugeben“, schreibt die AS, die auch festhielt: „Alles passt zusammen“.

Zwar könne die aktuelle Vereinsführung auch schon vorher einen Deal abschließen, „doch es wäre nicht besonders elegant, noch vor Ablauf der Frist zur Einreichung von Kandidaturen einen Trainer zu verpflichten“.

Sollte der überraschende Fall eintreten, dass doch eine andere Person zum Präsidenten gewählt wird, müsste dieser dann Mourinho übernehmen, „obwohl dieser gar nicht seine Wunschlösung wäre. Daher scheint Florentino die Termine so kalkuliert zu haben, dass alles zusammenpasst.“

Rückkehr zu Real Madrid? Mourinho hält sich bedeckt

Auch wenn zuletzt vermehrt davon berichtet wurde, dass einer Rückkehr von Mourinho nicht mehr viel im Weg stehe und dieser sich bereits mit den Bossen einig sei, wich „The Special One“ bisher Fragen zu seiner Zukunft aus.

„Ich werde bis nächsten Montag nicht über meine Zukunft sprechen. Ab Montag kann ich dann beantworten, wie meine Zukunft als Trainer und die Zukunft Benficas aussehen wird. Ruhig bleiben, es fehlt nur noch eine Woche“, sagte Mourinho am Montagabend nach dem Unentschieden gegen Braga.