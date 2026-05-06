Ein Mann fädelte den Terzic-Deal ein

Reinhard Franke 06.05.2026 • 18:32 Uhr Der ehemalige BVB-Trainer Edin Terzic wird neuer Trainer bei Athletic Bilbao. Doch wie kam es dazu? SPORT1 klärt auf.

Der spanische Traditionsverein Athletic Bilbao ist bei der Trainersuche offenbar gezielt und langfristig vorgegangen – und hat dabei einen entscheidenden Trumpf ausgespielt.

Nach exklusiven SPORT1-Informationen verdankt der Klub die Verpflichtung von Edin Terzic vor allem der Hartnäckigkeit und Überzeugungskraft von Mikel González. Der 38 Jahre alte Direktor Profifußball soll intern früh den klaren Plan verfolgt haben, Terzic nach dessen Abschied von Borussia Dortmund im Sommer 2024 nach Bilbao zu holen, und trieb die Gespräche konsequent voran.

González als Schlüssel zum Terzic-Deal

Terzic, der von 2022 bis 2024 als Cheftrainer beim BVB tätig war, hatte demnach mehrere Angebote aus dem In- und Ausland vorliegen und befand sich nach seinem Aus bei den Schwarz-Gelben in einer komfortablen Position. Zuletzt war er als TV-Experte bei RTL im Einsatz, diese Tätigkeit wird im Zuge seines Engagements in Bilbao vorerst nicht mehr weitergeführt.

Athletic Bilbao setzte sich schließlich im Rennen um Terzic durch – insbesondere, weil González sich intensiver als andere Interessenten um den Trainer bemüht haben soll. Sein klares sportliches Konzept sowie der feste Glaube daran, dass Terzic ideal zur Philosophie des Klubs passt, spielten eine zentrale Rolle bei der Entscheidungsfindung.

González, der seit knapp drei Jahren als Sportdirektor in Bilbao arbeitet, hat sich intern längst als einflussreiche Figur etabliert. Der Spanier war bereits in der Vergangenheit maßgeblich an wichtigen Personalentscheidungen beteiligt. Dazu zählen unter anderem die Vertragsverlängerung von Offensivstar Nico Williams sowie der Transfer von Aymeric Laporte, Champions-League-Sieger 2023 mit ManCity.