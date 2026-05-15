Emotionale Szenen: Fans von Real Madrid feiern Gegner

SPORT1 15.05.2026 • 11:43 Uhr Santi Cazorla gastiert mit Real Oviedo im Santiago Bernabéu. Dort empfängt Real Madrid den 41-Jährigen überaus herzlich.

Große Emotionen rund um Santi Cazorla: Der spanische Routinier ist am Donnerstagabend im Santiago Bernabéu von den Fans von Real Madrid mit langem Beifall geehrt worden. Als der Mittelfeldspieler von Real Oviedo auf den Stadionbildschirmen zu sehen war, reagierten die Zuschauer geschlossen und zollten ihm spontan Respekt.

Beim 0:2 seines Klubs aus Asturien gegen die Königlichen wurde der 41-Jährige in der 54. Minute eingewechselt. Daraufhin erhob sich ein Großteil der Madrider Anhänger von den Plätzen und spendete Applaus für Cazorla. Auch Dani Carvajal und Jude Bellingham, die sich zu diesem Zeitpunkt an der Seitenlinie aufwärmten, schlossen sich den Ovationen an und klatschten anerkennend.

Beendet Cazorla seine Karriere?

Zuletzt ließ Cazorla durchblicken, dass er seine Zukunft bereits geklärt hat. Öffentlich verkünden will er die Entscheidung aber noch nicht.

„Ich habe vor ein paar Wochen festgelegt, wie es für mich weitergeht, aber jetzt ist nicht der richtige Moment, das zu verkünden. Zunächst muss ich das intern mit dem Verein besprechen“, erklärte er und betonte: „Der Fokus liegt aktuell einzig auf dem Sportlichen – das ist wichtiger als meine persönliche Situation oder die irgendeines Mitspielers.“

Dass der Spanier überhaupt noch auf höchstem Niveau mithalten kann, grenzt an ein kleines Wunder der Sportmedizin.

Der 1,68 Meter große Spielmacher fiel einst 636 Tage lang wegen einer schweren Verletzung aus. Ein acht Zentimeter langes Stück seiner Achillessehne musste ersetzt werden. Dies gelang mithilfe einer Hauttransplantation von seinem Unterarm. Insgesamt musste sich Cazorla acht Operationen unterziehen, ehe er sein Comeback feiern konnte.