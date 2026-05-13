Erstaunlicher Post bei Instagram: Kylian Mbappé sorgt erneut mit Wirbel

SPORT1 13.05.2026 • 17:10 Uhr Mbappé postet nach dem Training das Siegerfoto aus Valdebebas - die Laune des Franzosen ist erstaunlich gut.

Kylian Mbappé hat mit einem Instagram-Post erneut für Aufsehen gesorgt. Der Stürmer postete nach dem Training in Valdebebas ein Foto des Siegerteams aus dem internen Trainingsspiel.

Auf dem Bild posiert der Franzose mit Joan Martinez, Manuel Angel, Thibaut Courtois, Alvaro Carreras und Dani Ceballos. Dazu schrieb die Nummer zehn nur: „Winners“. Begleitet wurde die Botschaft von einem Zwinker- und einem Pokal-Symbol.

Schon seine beiden vergangenen Stories hatten in Madrid für Wirbel gesorgt. Während des Clásico meldete er sich ebenfalls, später zeigte er sich beim Solo-Training in Valdebebas, während die Mannschaft frei hatte.

Gute Mbappé-Laune dürfte Fans erstaunen

Inmitten der Klub-Unruhe rund um Pérezs Auftritt folgte nun der nächste knappe Post.