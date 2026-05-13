Erstaunlicher Post bei Instagram: Kylian Mbappé sorgt erneut mit Wirbel

Kylian Mbappé hat mit einem Instagram-Post erneut für Aufsehen gesorgt. Der Stürmer postete nach dem Training in Valdebebas ein Foto des Siegerteams aus dem internen Trainingsspiel.
Mbappé sorgt für neuen Wirbel
Auf dem Bild posiert der Franzose mit Joan Martinez, Manuel Angel, Thibaut Courtois, Alvaro Carreras und Dani Ceballos. Dazu schrieb die Nummer zehn nur: „Winners“. Begleitet wurde die Botschaft von einem Zwinker- und einem Pokal-Symbol.
Schon seine beiden vergangenen Stories hatten in Madrid für Wirbel gesorgt. Während des Clásico meldete er sich ebenfalls, später zeigte er sich beim Solo-Training in Valdebebas, während die Mannschaft frei hatte.
Gute Mbappé-Laune dürfte Fans erstaunen
Inmitten der Klub-Unruhe rund um Pérezs Auftritt folgte nun der nächste knappe Post.
Mbappé setzte damit einen viel beachteten Kontrast zum Krisenlärm bei den Königlichen. Vor allem, dass er nach einer zweiten titellosen Saison gute Laune demonstriert, dürfte bei nicht allen Fans gut ankommen.
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