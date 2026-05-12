Ex-Bayern-Star gelingt besonderes Meisterstück

Justin Schroll 12.05.2026 • 09:41 Uhr Joao Cancelo sorgt für eine besondere Meisterleistung. Nach seinem Triumph mit dem FC Barcelona ist der Portugiese der erste Spieler, der in vier der fünf europäischen Topligen Meister wurde.

Ex-Bayern-Star Joao Cancelo hat Geschichte geschrieben und Spieler wie Cristiano Ronaldo sowie Zlatan Ibrahimovic in den Schatten gestellt: Der portugiesische Nationalspieler ist der erste Akteur überhaupt, der in vier der fünf europäischen Topligen Meister wurde.

Am Sonntag machte der 31-Jährige – seit Januar vom saudi-arabischen Klub Al-Hilal ausgeliehen – mit dem FC Barcelona seine erste Meisterschaft in Spanien klar. Zuvor hatte der Außenverteidiger bereits in Italien, England und Deutschland triumphiert.

Cancelo gelingt besonderes Meisterstück

Mit Juventus Turin holte Cancelo 2019 die Meisterschaft in Italien; 2021, 2022 sowie 2023 feierte er mit Manchester City in England; 2023 krönte er sich zudem mit Bayern München in Deutschland zum Meister.

Damit fehlt dem Wandervogel nur noch der Titel in Frankreich, um in allen fünf europäischen Topligen zumindest einmal triumphiert zu haben. Dafür war er 2014 mit Benfica Lissabon einmal Meister in seinem Heimatland Portugal, der Nummer sechs im UEFA-Ranking.