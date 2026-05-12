Real? Barca-Legende lässt aufhorchen

SPORT1 12.05.2026 • 13:20 Uhr Ex-Barca-Star Cesc Fàbregas schließt ein mögliches Engagement als Trainer von Real Madrid nicht aus.

Cesc Fàbregas hat als Spieler nahezu alles gewonnen – nun sorgt er als Trainer des Überraschungsklubs Como erneut für Schlagzeilen. Beim spanischen Radiosender El Partidazo de COPE wurde der 39-Jährige direkt gefragt, ob er sich eines Tages als Chefcoach von Real Madrid sehe.

Seine Antwort fiel verblüffend offen aus: „Ich habe keine rote Linie. Die einzige Grenze, die ich mir setze, ist: Ich will kein Assistenztrainer sein. Ich möchte die Nummer eins auf der Bank sein.“

Der frühere Mittelfeldlenker des FC Barcelona ist seit 2023 Anteilseigner in Como, übernahm im Herbst das Traineramt und führte den Aufsteiger sensationell auf Rang fünf der Serie-A – gleichbedeutend mit der Qualifikation für die Europa League. „Ich sah ein Projekt, das mir erlaubte, meine neue Leidenschaft auszuleben“, erklärte Fàbregas. Seine Lernkurve beschreibt er bildhaft: „Es ist, als wäre ich jeden Tag an der Universität.“

Von Como ins Bernabéu?

Als Spieler hätte man dem Katalanen kaum eine Verbindung zu Real Madrid nachgesagt, doch der junge Coach denkt pragmatisch: Erfolg und Entwicklung stehen über Vereinsfarben. Er schwärmt von Arsène Wenger („er hat immer an mich geglaubt“) und gesteht: „Mit Carlo Ancelotti hätte ich gern gearbeitet.“ Zu den aktuell prägenden Übungsleitern zählt er Luis Enrique: „Was er leistet, ist unglaublich.“