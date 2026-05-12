FC Barcelona reagiert auf Pérez-Auftritt - und erwägt Klage!

Lars Hinzberg 12.05.2026 • 21:24 Uhr In einer denkwürdigen PK holt Florentino Pérez zum Rundumschlag aus - nun folgt eine Reaktion vom Erzrivalen FC Barcelona - und die hat es in sich.

Der FC Barcelona hat mit einem offiziellen Statement auf die denkwürdige Pressekonferenz von Real Madrids Präsident Florentino Pérez reagiert. Der große Erzrivale der Königlichen erklärte darin, juristische Schritte in Erwägung zu ziehen.

„Im Zusammenhang mit der Pressekonferenz des Präsidenten von Real Madrid, Florentino Pérez, teilen wir mit, dass unsere Rechtsabteilung seine Äußerungen und Vorwürfe sorgfältig prüft“, schrieben die Katalanen. Man wäge die nächsten Schritte ab.

Welche Teile der über einstündigen PK, in der Pérez präsidiale Neuwahlen ausgerufen und diverse Journalisten attackiert hatte, bei Barcelona auf Ablehnung stoßen, ließ der Klub zunächst offen.

Pérez behauptet: Wurde mit Real um etliche Titel betrogen

Vermutlich dürfte es um den seit geraumer Zeit schwelenden Negreira-Fall gehen – ein mutmaßlicher Korruptionsskandal, in den vor allem auch Barca involviert sein soll.

Pérez warf Barcelona vor, über Jahre hinweg von ungerechten Schiedsrichter-Entscheidungen profitiert zu haben – es geht um dubiose Zahlungen an José María Enríquez Negreira zwischen 2001 und 2018. Negreira war damals Vizepräsident des spanischen Schiedsrichterausschusses. Der Fall, laut Reals Präsident der „größte Korruptionsfall in der Geschichte des Fußballs“, wird nach wie vor vor Gericht verhandelt.