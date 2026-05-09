Holt Barca im Clásico den Titel? „Wäre eine Backpfeife“

SID 09.05.2026 • 06:44 Uhr Ex-Weltmeister Sami Khedira rechnet deshalb mit einer extrem motivierten Mannschaft von Real Madrid beim Erzrivalen.

Alles ist angerichtet, der Champagner schon kaltgestellt – der FC Barcelona kann mit Trainer Hansi Flick am Sonntag zu Hause (21.00 Uhr/DAZN) vorzeitig die erfolgreiche Titelverteidigung in der spanischen Liga klar machen. Und das ausgerechnet im Clásico gegen den Erzrivalen Real Madrid. „Es wäre natürlich schon eine Backpfeife für Real, wenn Barca dort das Spiel für sich entscheiden und dann damit Meister werden würde“, sagt DAZN-Experte Sami Khedira, der mit den Königlichen zwischen 2010 und 2015 sieben Titel holte.

Die Barca-Spieler jubeln im Camp Nou, die Real-Stars müssen zuschauen? „So eine Schmach“ wolle sich der Klub „definitiv nicht geben“, sagt Khedira: „Denn das würde schon richtig weh tun, wenn sie dort die Barca-Spieler nach dem Spiel feiern sehen.“