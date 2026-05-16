Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
La Liga
La Liga
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TEAMS
La Liga>

"Lüge!" Toni Kroos wehrt sich gegen Fake-Bericht

„Lüge“: Kroos wehrt sich

Ein angebliches Zitat von Toni Kroos über Real-Star Kylian Mbappé macht die Runde. Der 36-Jährige reagiert darauf und stellt eines klar.
Toni Kroos äußert sich im exklusiven SPORT1-Interview über die deutschen Top-Talente Jamal Musiala und Lennart Karl.
SPORT1
Ein angebliches Zitat von Toni Kroos über Real-Star Kylian Mbappé macht die Runde. Der 36-Jährige reagiert darauf und stellt eines klar.

Toni Kroos hat am Samstagmorgen einem Social-Media-Aufreger rund um Real Madrid und Kylian Mbappé den Wind aus den Segeln genommen.

Unter einem viral gehenden Post, der ihm eine Abrechnung mit Kylian Mbappé andichtete, schrieb der Ex-Mittelfeldspieler nur das spanische Wort „Mentira“, was „Lüge“ bedeutet.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN

Kroos-Aussagen frei erfunden

In dem mittlerweile gelöschten Beitrag eines Real-Fanaccounts wurden Kroos „harte Worte“ gegen den französischen Star zugeschrieben. Hintergrund war Mbappés öffentliche Beschwerde, von Real-Trainer Alvaro Arbeloa degradiert worden zu sein.

Kroos wurde ein langes Zitat über interne „Codes“, Respekt gegenüber dem Coach und den Grundsatz „das Wappen zuerst“ in den Mund gelegt. Kroos stellte klar, dass es komplett frei erfunden war.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleib immer am Ball! Alle Tore, Transfers und News aus den internationalen Top-Ligen direkt in dein Postfach

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite