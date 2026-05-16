"Lüge!" Toni Kroos wehrt sich gegen Fake-Bericht

Toni Kroos hat am Samstagmorgen einem Social-Media-Aufreger rund um Real Madrid und Kylian Mbappé den Wind aus den Segeln genommen.
„Lüge“: Kroos wehrt sich
Unter einem viral gehenden Post, der ihm eine Abrechnung mit Kylian Mbappé andichtete, schrieb der Ex-Mittelfeldspieler nur das spanische Wort „Mentira“, was „Lüge“ bedeutet.
Kroos-Aussagen frei erfunden
In dem mittlerweile gelöschten Beitrag eines Real-Fanaccounts wurden Kroos „harte Worte“ gegen den französischen Star zugeschrieben. Hintergrund war Mbappés öffentliche Beschwerde, von Real-Trainer Alvaro Arbeloa degradiert worden zu sein.
Kroos wurde ein langes Zitat über interne „Codes“, Respekt gegenüber dem Coach und den Grundsatz „das Wappen zuerst“ in den Mund gelegt. Kroos stellte klar, dass es komplett frei erfunden war.
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