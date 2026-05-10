SID 10.05.2026 • 14:29 Uhr Hansi Flick muss kurz vor dem ersten Meisterschafts-Matchball einen persönlichen Schicksalsschlag verarbeiten.

Schwerer Schicksalsschlag für Hansi Flick: Der frühere Bundestrainer trauert um seinen Vater.

Wie der FC Barcelona am Sonntag wenige Stunden vor dem Meisterschafts-Matchball im Clasico gegen Erzrivale Real Madrid (ab 21.00 Uhr im LIVETICKER) mitteilte, ist Flicks Vater verstorben.

„Wir teilen deinen Schmerz und stehen dir und deiner Familie in diesem schweren Moment bei“, hieß es in einem Statement der Katalanen.

Real Madrid drückt Beileid aus

Spanischen Medienberichten zufolge soll Flick die Nachricht über den Tod seines Vaters am Morgen der Vereinsführung und seiner Mannschaft übermittelt haben. Der deutsche Trainer soll zudem beschlossen haben, beim Spiel am Abend gegen Real auf der Bank zu sitzen.

Auch die Madrilenen sprachen kurz nach dem Bekanntwerden ihr Beileid aus.