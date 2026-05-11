Lamine Yamal stichelt nach Clásico gegen Jude Bellingham

Der verletzte Lamine Yamal mischte beim entscheidenden Clásico zwar nur als Zuschauer mit, doch der Barça-Youngster drückte dem Titelabend trotzdem seinen Stempel auf.
Yamal stichelt gegen Bellingham
Noch vor dem Abpfiff des 2:0 gegen Real Madrid zückte der Flügelstürmer im Camp Nou sein Smartphone und teilte in seiner Instagram-Story ein kurzes Jubelvideo. Darauf gut sichtbar: der Spielstand auf der Anzeigetafel.
Dazu schrieb er in Großbuchstaben: „Talk is cheap“, gefolgt von sieben weinenden Lach-Emojis. Eine Botschaft, die vor allem an einen Spieler von Real Madrid gerichtet war: Jude Bellingham.
Yamal schießt nach Bellingham-Provokation zurück
Pikant: Exakt denselben Satz hatte der Engländer direkt nach dem 2:1-Hinspielsieg der Königlichen unter seinen Social-Media-Post gesetzt. Damals schrieb Bellingham: „Talk is cheap. HALA MADRID SIEMPRE!!!“
Vorausgegangen war eine Ansage Yamals, der vor dem ersten Duell ein Foto von sich vor pöbelnden Real-Fans gepostet hatte. Bellingham fühlte sich offenbar herausgefordert und stichelte nach seinem Doppelpack zurück.
Sieben Monate später dreht der Barca-Star jetzt den Spieß um. Der Sieg im Rückspiel sicherte der Blaugrana die Meisterschaft und lieferte Yamal die perfekte Vorlage für seine Retourkutsche.
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