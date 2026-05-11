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Lamine Yamal stichelt nach Clásico gegen Jude Bellingham

Yamal stichelt gegen Bellingham

Der verletzte Barca-Youngster Lamine Yamal stichelt auf Instagram gegen Jude Bellingham. Der Engländer hatte vor Monaten gegen Yamal geschossen.
Lamine Yamal wurde in Madrid als bester junger Athlet mit einem Laureus Award ausgezeichnet. Dabei schwärmte der 18-Jährige in den höchsten Tönen von seinem Idol Lionel Messi.
SPORT1
Der verletzte Barca-Youngster Lamine Yamal stichelt auf Instagram gegen Jude Bellingham. Der Engländer hatte vor Monaten gegen Yamal geschossen.

Der verletzte Lamine Yamal mischte beim entscheidenden Clásico zwar nur als Zuschauer mit, doch der Barça-Youngster drückte dem Titelabend trotzdem seinen Stempel auf.

Noch vor dem Abpfiff des 2:0 gegen Real Madrid zückte der Flügelstürmer im Camp Nou sein Smartphone und teilte in seiner Instagram-Story ein kurzes Jubelvideo. Darauf gut sichtbar: der Spielstand auf der Anzeigetafel.

Dazu schrieb er in Großbuchstaben: „Talk is cheap“, gefolgt von sieben weinenden Lach-Emojis. Eine Botschaft, die vor allem an einen Spieler von Real Madrid gerichtet war: Jude Bellingham.

Yamal schießt nach Bellingham-Provokation zurück

Pikant: Exakt denselben Satz hatte der Engländer direkt nach dem 2:1-Hinspielsieg der Königlichen unter seinen Social-Media-Post gesetzt. Damals schrieb Bellingham: „Talk is cheap. HALA MADRID SIEMPRE!!!“

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Vorausgegangen war eine Ansage Yamals, der vor dem ersten Duell ein Foto von sich vor pöbelnden Real-Fans gepostet hatte. Bellingham fühlte sich offenbar herausgefordert und stichelte nach seinem Doppelpack zurück.

Sieben Monate später dreht der Barca-Star jetzt den Spieß um. Der Sieg im Rückspiel sicherte der Blaugrana die Meisterschaft und lieferte Yamal die perfekte Vorlage für seine Retourkutsche.

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