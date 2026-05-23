Lewandowski mit Abschiedstor - Girona steigt ab

SID 23.05.2026 • 23:35 Uhr Robert Lewandowski verabschiedet sich mit einem Treffer aus Barcelona. Im Abstiegskampf kommt es zu einer Überraschung.

Der frühere Weltfußballer Robert Lewandowski hat sich in seinem letzten Spiel für den FC Barcelona standesgemäß mit einem Tor verabschiedet. Der 37 Jahre alte Pole, dessen Vertrag ausläuft, traf für den bereits feststehenden spanischen Meister am letzten Spieltag in La Liga beim 1:3 (0:0) beim FC Valencia zur Führung des Teams von Trainer Hansi Flick (60.). Javi Guerra (66.), Luis Rioja (71.) und Guido Rodríguez (90+7.) gaben mit ihren Treffern dem Spiel aber eine Wendung.

Rekordmeister Real Madrid beendete eine höchst durchwachsene Saison beim Abschied von Dani Carvajal, David Alaba und dem erfolglosen Trainer Alvaro Arbeloa zumindest mit einem Erfolgserlebnis.

Girona-Abstieg nach Remis im Abstiegsendspiel

Beim 4:2 (2:1) gegen Athletic Bilbao holten sich unter anderem die Stars Jude Bellingham (41.) und Kylian Mbappé (51.) mit Toren weiteres Selbstvertrauen für ihre WM-Mission mit England beziehungsweise Frankreich. Real war im Titelrennen mit Barca klar unterlegen, mit acht Punkten Rückstand beenden die Königlichen die Saison als Zweiter.