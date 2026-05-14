Mbappé-Comeback bei Real-Sieg

SID 14.05.2026 • 23:30 Uhr Gut einen Monat vor WM-Beginn kehrt der Franzose nach dreiwöchiger Verletzungspause auf den Platz zurück.

Superstar Kylian Mbappé hat beim spanischen Fußball-Rekordmeister Real Madrid nach fast dreiwöchiger Verletzungspause sein Comeback gefeiert. Etwas mehr als einen Monat vor Frankreichs erstem WM-Vorrundenspiel gegen Senegal (16. Juni) kam der Torjäger der Equipe tricolore beim 2:0-Sieg der Königlichen am drittletzten Spieltag gegen Absteiger Real Oviedo 21 Minuten vor dem Abpfiff ins Spiel.

Mbappé, der bei seiner Einwechslung Pfiffe der Real-Fans wegen eines umstrittenen Mini-Urlaubs während seiner Genesungszeit auf Sardinien zu hören bekam, hatte am 24. April in Madrids Ligaspiel bei Betis Sevilla einen Muskelfaserriss erlitten. Während der Zwangspause des Stürmerstars verspielte Real zuletzt durch ein 0:2 beim erfolgreichen Titelverteidiger FC Barcelona seine letzte Chance auf die Meisterschaft.