Superstar Kylian Mbappé hat beim spanischen Fußball-Rekordmeister Real Madrid nach fast dreiwöchiger Verletzungspause sein Comeback gefeiert. Etwas mehr als einen Monat vor Frankreichs erstem WM-Vorrundenspiel gegen Senegal (16. Juni) kam der Torjäger der Equipe tricolore beim 2:0-Sieg der Königlichen am drittletzten Spieltag gegen Absteiger Real Oviedo 21 Minuten vor dem Abpfiff ins Spiel.
Mbappé-Comeback bei Real-Sieg
Gut einen Monat vor WM-Beginn kehrt der Franzose nach dreiwöchiger Verletzungspause auf den Platz zurück.
Wieder auf dem Platz: Kylian Mbappé
© AFP/SID/OSCAR DEL POZO
Mbappé, der bei seiner Einwechslung Pfiffe der Real-Fans wegen eines umstrittenen Mini-Urlaubs während seiner Genesungszeit auf Sardinien zu hören bekam, hatte am 24. April in Madrids Ligaspiel bei Betis Sevilla einen Muskelfaserriss erlitten. Während der Zwangspause des Stürmerstars verspielte Real zuletzt durch ein 0:2 beim erfolgreichen Titelverteidiger FC Barcelona seine letzte Chance auf die Meisterschaft.
Madrid hatte Platz zwei in der Tabelle hinter Barca schon seit der 2:3-Niederlage des drittplatzierten Verfolgers FC Villarreal am Vortag gegen den FC Sevilla sicher. Gonzalo Garcia (44.) und der früher Dortmunder Jude Bellingham (80.) betrieben immerhin formal Wiedergutmachung für das endgültige Aus im Titelrennen.