Meister-Kater: Flicks Barça verliert in Alavés

SID 13.05.2026 • 23:41 Uhr Eine B-Elf des deutschen Trainers unterliegt überraschend beim Abstiegskandidaten.

Der FC Barcelona hat die doppelte Party nach der spanischen Meisterschaft und der Vertragsverlängerung von Trainer Hansi Flick offenbar nicht gut verkraftet. Beim Abstiegskandidaten Deportivo Alavés kassierte eine B-Elf der Katalanen am Mittwochabend drei Tage nach dem vorzeitigen Titelgewinn ein peinliches 0:1 (0:1).

Der Ivorer Ibrahim Diabate schockte die Gäste kurz vor der Pause (45.+1). Nach einer bereits geklärten Ecke brachte er eine erneute Hereingabe noch im Fallen im Tor unter.

Für Flicks Meistermannschaft war es insgesamt die fünfte Niederlage der laufenden Saison in La Liga. Für den 61-Jährigen bedeutet dies einen kleinen Stimmungsdämpfer, nachdem er am Dienstag seine Vertragsverlängerung bis 2028 bekanntgegeben hatte.

Flick rotiert auf acht Positionen

Im Vergleich zum 2:0-Erfolg zum 29. Meistertitel im Clásico gegen Erzrivale Real Madrid hatte Flick auf gleich acht Positionen rotieren lassen. Unter anderem kamen die Polen Robert Lewandowski im Sturm und Wojciech Szczesny im Tor zu einem Startelfeinsatz. Auch Clásico-Torschütze Marcus Rashford lief von Beginn an auf.