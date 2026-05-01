Mourinho: Kein Kontakt mit Real

SID 01.05.2026 • 15:39 Uhr Starcoach José Mourinho äußert sich zu den Gerüchten um eine Rückkehr zu Real Madrid. Bisher habe es keine Kontaktaufnahme gegeben.

Starcoach José Mourinho hat Gerüchte über eine mögliche Rückkehr zum spanischen Rekordmeister Real Madrid ausgebremst. „Niemand von Real Madrid hat mit mir gesprochen. Das kann ich garantieren“, sagte der 63-Jährige gegenüber Reportern.

Zuvor hatte The Athletic berichtet, Mourinho könnte bei den Königlichen überraschend die Nachfolge von Álvaro Arbeloa antreten, der wohl vor dem Aus steht.

Kehrt Mourinho zu Real Madrid zurück?

Demnach sollte der Portugiese, der aktuell Benfica Lissabon trainiert, die Wunschlösung von Klubpräsident Florentino Pérez sein. „Ich bin seit so vielen Jahren im Fußball und an solche Dinge gewöhnt. Aber es gibt nichts von Real Madrid“, sagte Mourinho nun. Sowieso habe er „noch ein Jahr Vertrag bei Benfica“.

Die Rückkehr von „The Special One“ nach Madrid wäre spektakulär wie unerwartet. Er hatte Real von 2010 bis 2013 in 178 Spielen betreut und in dieser Zeit einmal die Meisterschaft sowie den spanischen Pokal gewonnen.