Mourinho? Real-Boss Pérez "mag alle Trainer"

Präsident Florentino Pérez vom spanischen Fußball-Rekordmeister Real Madrid ist Fragen zu einer möglichen Rückkehr von Starcoach José Mourinho zu den Königlichen abermals ausgewichen.
Mourinho? Real-Boss weicht aus
Ob er Mourinho möge? „Ich mag alle Trainer“, sagte Pérez in der Sendung El Chiringuito des spanischen TV-Senders La Sexta und ergänzte: „Er war bei uns und hat unsere Wettbewerbsfähigkeit gesteigert.“ Nach Mourinhos Abschied 2013 habe Real schließlich sechs Champions-League-Titel binnen zehn Jahren gewonnen.
Es stimme aber entgegen anderslautender Berichte nicht, betonte Pérez, „dass ich die Trainer ernenne“. Auf eine weitere Nachfrage zum Thema wollte er nicht mehr eingehen, stattdessen betonte er, er habe „nicht einmal mit Mourinho gesprochen“, als der mit seinem aktuellen Klub Benfica Lissabon Ende Februar in der Zwischenrunde der Königsklasse bei Real zu Gast war.
Pérez: „Manche raten mir, Mourinho einzustellen“
„Ich erhalte viele Nachrichten“, meinte der Klubchef noch, „manche raten mir, Mourinho einzustellen, und andere sagen mir, ich solle nicht einmal daran denken. Ich antworte auf keine davon.“
Medienberichten zufolge soll die Rückkehr Mourinhos allerdings bereits beschlossene Sache sein. Real hat sich im Verlauf einer enttäuschenden und teilweise chaotischen Saison ohne Titel bereits von Trainer Xabi Alonso getrennt. Auch dessen Nachfolger Álvaro Arbeloa steht vor dem Aus.
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