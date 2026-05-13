Mourinho? Real-Boss Pérez "mag alle Trainer"

SID 13.05.2026 • 22:33 Uhr Real-Präsident Florentino Pérez weicht Fragen zur angeblich bevorstehenden Rückkehr des Starcoaches nach Madrid aus.

Präsident Florentino Pérez vom spanischen Fußball-Rekordmeister Real Madrid ist Fragen zu einer möglichen Rückkehr von Starcoach José Mourinho zu den Königlichen abermals ausgewichen.

Ob er Mourinho möge? „Ich mag alle Trainer“, sagte Pérez in der Sendung El Chiringuito des spanischen TV-Senders La Sexta und ergänzte: „Er war bei uns und hat unsere Wettbewerbsfähigkeit gesteigert.“ Nach Mourinhos Abschied 2013 habe Real schließlich sechs Champions-League-Titel binnen zehn Jahren gewonnen.

Es stimme aber entgegen anderslautender Berichte nicht, betonte Pérez, „dass ich die Trainer ernenne“. Auf eine weitere Nachfrage zum Thema wollte er nicht mehr eingehen, stattdessen betonte er, er habe „nicht einmal mit Mourinho gesprochen“, als der mit seinem aktuellen Klub Benfica Lissabon Ende Februar in der Zwischenrunde der Königsklasse bei Real zu Gast war.

Pérez: „Manche raten mir, Mourinho einzustellen“

„Ich erhalte viele Nachrichten“, meinte der Klubchef noch, „manche raten mir, Mourinho einzustellen, und andere sagen mir, ich solle nicht einmal daran denken. Ich antworte auf keine davon.“