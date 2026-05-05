LaLiga: Neuer Trainer-Job für Terzic fix!

Johannes Behm 05.05.2026 • 12:15 Uhr Edin Terzic wird Trainer bei Athletic Bilbao. Das macht der Verein aus dem Baskenland offiziell.

Edin Terzic wird Trainer bei Athletic Bilbao. Das machte der spanische Erstligist am Dienstag offiziell, bereits im April hatte es Medienberichte über die bevorstehende Einigung gegeben. Der ehemalige Dortmund-Trainer unterschreibt in Bilbao bis 2028.

Die offizielle Vorstellung erfolgt laut Vereinsangaben erst zu Beginn der kommenden Saison. Derzeit läge der Fokus voll und ganz auf den verbleibenden vier Spielen.

Bilbao kämpft noch ums internationale Geschäft. Derzeit liegt der Verein aus dem Baskenland auf Rang acht in LaLiga. Bei Bilbao wird Terzic als DFB-Pokalgewinner (2021) angeführt, zudem hat der 43-Jährige mit dem BVB 2023 nur haarscharf die Bundesliga-Meisterschaft verpasst und den Klub 2024 bis ins Finale der Champions League geführt.

Der zweite Deutsche nach Heynckes

„Bevor er Cheftrainer des Bundesligisten wurde, sammelte Edin Erfahrungen in der Nachwuchsabteilung und der Abteilung für Fußballbetrieb des Vereins; außerdem war er als Co-Trainer bei West Ham und bei Besiktas tätig“, schreibt der Klub weiter.

Terzic ist der zweite Deutsche Trainer in der Geschichte des Klubs. Zuvor war Jupp Heynckes (1992-94 / 2001-03) während zwei Stationen bei den Basken tätig.

Bei Bilbao tritt Terzic die Nachfolge von Ernesto Valverde an. Dessen Abschied zum Saisonende steht bereits seit längerer Zeit fest.