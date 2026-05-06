Ohrfeige von DFB-Star? Rüdiger-Seite weist brisanten Bericht zurück

Felix Kunkel , Stefan Kumberger 06.05.2026 • 06:03 Uhr Antonio Rüdiger leistet sich einem Bericht zufolge bei Real Madrid einen weiteren Fehltritt. Handgreiflichkeiten soll es aber nicht gegeben haben, erklärt die Rüdiger-Seite bei SPORT1.

Neuer Wirbel um Nationalspieler Antonio Rüdiger: Wie The Athletic berichtet, soll der Abwehrspieler von Real Madrid mit einem Mitspieler aneinandergeraten sein.

Der verbale Streit soll sich demnach bereits im April in der Umkleidekabine des Trainingsgeländes der Königlichen ereignet haben. Zudem habe sich Rüdiger für sein Verhalten später entschuldigt und die gesamte Mannschaft sowie deren Familien kürzlich zum Essen eingeladen.

Behauptungen des bislang eher unbekannten spanischen Journalisten Miguel Serrano, dessen Berichte sich in der jüngeren Vergangenheit häufiger als übertrieben erwiesen, wies die Rüdiger-Seite gegenüber SPORT1 zurück.

Serrano hatte behauptet, dass Rüdiger seinem Mitspieler Álvaro Carreras bei dem beschriebenen Vorfall eine Ohrfeige verpasst haben soll. Zwar soll sich eine hitzige Auseinandersetzung abgespielt haben, zu Handgreiflichkeiten kam es aber nicht.

Zoff mit Rüdiger? Real-Star meldet sich zu Wort

Auch Carreras meldete sich. „In den letzten Tagen sind bestimmte Andeutungen und Gerüchte über meine Person aufgetaucht, die nicht der Realität entsprechen“, schrieb er in einem Instagram-Post. Sein Engagement für Verein und Trainer seien uneingeschränkt.

Der Außenverteidiger pochte auf seine Professionalität und betonte außerdem: „Was den Vorfall mit einem Teamkollegen betrifft, so handelt es sich um eine einmalige Angelegenheit ohne Bedeutung, die bereits geklärt ist. Mein Verhältnis zum gesamten Team ist sehr gut.“

Nagelsmann schickte Warnung an Rüdiger

Ob der Zoff Konsequenzen für Rüdiger haben wird, bleibt abzuwarten. Der Innenverteidiger war in der Vergangenheit wiederholt mit Undiszipliniertheiten auffällig geworden, was hinsichtlich einer Nominierung für die deutsche Nationalmannschaft für Diskussionen sorgte.

Nachdem Rüdiger im vergangenen Jahr beim spanischen Pokalfinale ausgerastet war und den Referee beleidigt hatte, reagierte auch Bundestrainer Julian Nagelsmann. „Er weiß meine Meinung, dass es nicht gut ist und dass das Limit auch erreicht ist“, erklärte der Coach: „Er weiß auch, dass das nicht mehr passieren darf, sonst hat es größere Konsequenzen.“

Real-Ärger auch um Mbappé

Nagelsmann am 21. Mai seinen Kader für die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko am 21. Mai bekannt. Zuletzt war Rüdiger stets für die DFB-Auswahl nominiert worden, allerdings hatte er seinen Stammplatz verloren.