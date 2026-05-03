Nun können die Würfel ausgerechnet im Clásico fallen

SID 03.05.2026 • 22:56 Uhr Real Madrid vertagt die Meister-Entscheidung in La Liga noch einmal. Barcelona kann sich nun ausgerechnet im direkten Duell krönen.

Real Madrid hat mit einem Arbeitssieg die vorzeitige Meisterkrönung des FC Barcelona noch einmal verhindert.

Madrid gewann am Sonntagabend bei Espanyol Barcelona mit 2:0 (1:0), damit kann die Titelentscheidung nun ausgerechnet im Clásico fallen. Am kommenden Sonntag (21.00 Uhr/im LIVETICKER) empfängt Barca die Königlichen, schon ein Unentschieden reicht der Mannschaft von Trainer Hansi Flick dann für die 29. Meisterschaft.

Real: Vinícius Júnior trifft doppelt

Selbst wenn Rekordchampion Real (36 Titel) die Meisterfeier im Stadion des Erzrivalen mit einem Sieg verhindert, wird im Saisonendspurt keine echte Spannung mehr aufkommen. Vier Spieltage vor Schluss liegt Barcelona elf Punkte vor Madrid, noch zwölf Punkte sind maximal zu gewinnen.