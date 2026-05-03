Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
La Liga
La Liga
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TEAMS
La Liga>

Nun können die Würfel ausgerechnet im Clásico fallen

Titel-Entscheidung im Clásico?

Real Madrid vertagt die Meister-Entscheidung in La Liga noch einmal. Barcelona kann sich nun ausgerechnet im direkten Duell krönen.
Vinicius Junior muss bei Real Madrids Heimspiel gegen Alaves erst Pfiffe aushalten, antwortet dann aber auf dem Platz. Nach der Partie reagiert sein Coach Alvaro Arbeloa.
SID
Real Madrid vertagt die Meister-Entscheidung in La Liga noch einmal. Barcelona kann sich nun ausgerechnet im direkten Duell krönen.

Real Madrid hat mit einem Arbeitssieg die vorzeitige Meisterkrönung des FC Barcelona noch einmal verhindert.

Madrid gewann am Sonntagabend bei Espanyol Barcelona mit 2:0 (1:0), damit kann die Titelentscheidung nun ausgerechnet im Clásico fallen. Am kommenden Sonntag (21.00 Uhr/im LIVETICKER) empfängt Barca die Königlichen, schon ein Unentschieden reicht der Mannschaft von Trainer Hansi Flick dann für die 29. Meisterschaft.

Real: Vinícius Júnior trifft doppelt

Selbst wenn Rekordchampion Real (36 Titel) die Meisterfeier im Stadion des Erzrivalen mit einem Sieg verhindert, wird im Saisonendspurt keine echte Spannung mehr aufkommen. Vier Spieltage vor Schluss liegt Barcelona elf Punkte vor Madrid, noch zwölf Punkte sind maximal zu gewinnen.

Am Sonntagabend sorgte Vinícius Júnior mit einem Doppelschlag (55./66.) für den Sieg bei Barcas Stadtrivalen. Platz zwei ist den Königlichen kaum noch zu nehmen, der Vorsprung auf den FC Villarreal beträgt neun Punkte.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite