Real Madrid? José Mourinho bleibt zu "99 Prozent" bei Benfica!

SPORT1 17.05.2026 • 09:42 Uhr Mourinho spricht nach Benficas Ligafinale über seine Zukunft: Die liege für den Moment zu 99 Prozent bei seinem aktuellen Klub - aber der Coach bestätigte auch indirekte Gespräche mit Real Madrid.

Jose Mourinho hat nach dem Ligaabschluss in Portugal die Gerüchte um eine Rückkehr zu Real Madrid neu befeuert – aber auch einen Verbleib bei Benfica in Aussicht gestellt. Nach dem 3:1-Auswärtssieg gegen Estoril stellte der Coach klar: Ein konkrete Angebot aus Madrid liege ihm nicht vor.

Der Portugiese verwies zunächst auf seine Vertragssituation: „Ich habe noch ein Jahr Vertrag.“ Weil Benfica nicht vorzeitig verlängert habe, sei eine Klausel in seinem Vertrag „ein paar Tage länger“ offen geblieben – und damit grundsätzlich auch die Option, zu gehen.

Laut portugiesischen Medien ist diese Trennungsklausel an ein kurzes Zeitfenster nach dem letzten Saisonspiel geknüpft, bis zum 26. Mai muss sie gezogen werden.

Mourinho wird emotional: „Jeden Tag glücklich“

Gleichzeitig betonte Mourinho, die Wahrscheinlichkeit eines Verbleibs bei Benfica liege für den Moment bei „99 Prozent“ – weil er über einen Vertrag verfüge und ihm von seinem aktuellen Klub eine lukrative Verlängerung angeboten worden sei.

Kurios: Zuletzt hatten spanische Medien berichtet, dass Mourinho „zu 99,9 Prozent der nächste Trainer von Real sein“ werde.

„Von Real Madrid habe ich nichts, aber niemand von uns ist dumm“, sagte Mourinho und bestätigte Gespräche zwischen Berater Jorge Mendes und der Real-Spitze.

Bei Benfica, so Mourinho, habe er etwas erlebt, das ihm trotz Titeln anderswo fehlte: „Hier, bei Benfica, mit meiner Gruppe, in Seixal, war ich jeden Tag glücklich – ohne Ausnahme.“ Er habe das auch seiner Mannschaft deutlich so mitgegeben.

Real? Mourinho geht es nicht um Geld

Auf die Frage, ob er Real absagen könnte, antwortete er ausweichend: Es gehe nicht um „mehr oder weniger Euro“, sondern um Erwartungen und das Arbeitsprofil.