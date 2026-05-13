Mourinho? „Ich will ihn nicht bei Real“

SPORT1 13.05.2026 • 09:39 Uhr Iker Casillas spricht sich klar gegen eine Rückkehr von José Mourinho zu Real aus - und legt im Streit um Reals Titelflaute nach.

Wer steht in der kommenden Saison an der Seitenlinie von Real Madrid? Nach einer chaotischen Saison, die für die Königlichen ohne Titel endete, scheint das Aus von Trainer Álvaro Arbeloa nach knapp einem halben Jahr bereits besiegelt.

Es verdichten sich die Anzeichen, dass José Mourinho in die spanische Hauptstadt zurückkehren wird. Dieses Szenario stößt offenbar jedoch nicht bei allen Personen, die dem Klub nahestehen auf Begeisterung.

Casillas: Mourinho nicht der geeignete Kandidat

Besonders deutlich hat sich Real-Legende Iker Casillas in den sozialen Netzwerken in die Trainerdebatte eingeschaltet. „Ich habe kein Problem mit Mourinho. Ich halte ihn für einen großartigen Profi“, schrieb der frühere Keeper bei X, machte aber eindeutig klar: „Ich will ihn nicht bei Real Madrid.“

Casillas schob nach: „Ich glaube, andere Trainer wären besser geeignet, den Verein meines Lebens zu coachen.“ Gleichzeitig betonte er, dass dies nur seine persönliche Meinung sei und „nicht mehr“. Während Mourinhos Zeit bei Real zwischen 2010 und 2013 hütete Casillas noch das Tor der Madrilenen.

Real-Ikone legt nach Titelflaute nach

Die Diskussion nutzte Casillas auch für eine klare Ansage zur sportlichen Lage. „Wenn Real zwei Saisons ohne Titel bleibt, muss man sich Sorgen machen“, schrieb er.

Präsident Florentino Pérez wollte sich auf seiner denkwürdigen Pressekonferenz am Dienstagabend nicht zum sportlichen Geschehen äußern. „Ich werde weder über Trainer noch über Spieler sprechen“, sagte der Klub-Boss.