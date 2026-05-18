Offiziell! Legende verlässt Real Madrid

Philipp Heinemann 18.05.2026 • 13:32 Uhr Dani Carvajal verlässt Real Madrid - einer der besten Rechtsverteidiger der jüngeren Fußballgeschichte wird mit großer Dankbarkeit verabschiedet.

Real Madrid und Dani Carvajal gehen getrennte Wege: Die Königlichen verkündeten die Trennung von einem der wichtigsten Erfolgsgaranten der vergangenen Jahre in einem offiziellen Statement.

„Real Madrid möchte einer der größten Legenden unseres Vereins und des Weltfußballs seine Dankbarkeit und seine ganze Zuneigung aussprechen“, erklärte der Verein.

Der Vertrag des 34-Jährigen, der in seiner Blüte der wohl beste Rechtsverteidiger der Welt war, läuft Ende Juni aus – sein Abschied hatte sich schon länger angedeutet.

Carvajal war Teil einer legendären Erfolgsmannschaft

Zuletzt war er unter Trainer Álvaro Arbelo, den er zu dessen Zeiten als Spieler einst aus der Startelf der Madrilenen verdrängt hatte, nur noch Ersatzspieler. Seine Erfolge im weißen Trikot sprechen aber für sich.

„Carvajal ist einer der fünf Spieler in der Geschichte des Fußballs, denen es gelungen ist, sechs Europapokale zu gewinnen, und er war Teil einer Mannschaft, die eine der glanzvollsten Epochen unserer Geschichte geprägt hat“, lies Real wissen.

23 Spielzeiten habe er insgesamt für Madrid auf dem Platz gestanden, 27 Titel sprangen dabei in 450 Partien heraus.

„Für immer im Herzen der Madridistas“

„Dani Carvajal ist eine Legende und ein Symbol für Real Madrid und dessen Nachwuchsakademie“, erklärte Real-Präsident Florentino Pérez: „Das Bild, auf dem er gemeinsam mit unserem geliebten und unvergessenen Alfredo Di Stéfano den Grundstein für Real Madrid City legt, wird für immer in den Herzen aller Madridistas und in der Geschichte unseres Vereins bleiben.“

Carvajal, der zwischenzeitlich auch an Bayer Leverkusen in der Bundesliga ausgeliehen war, habe die Werte von Real Madrid stets auf vorbildliche Weise verkörpert: „Dies ist und bleibt sein Zuhause.“