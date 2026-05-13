Präsident? Nadal reagiert auf Real-Gerüchte

SPORT1 13.05.2026 • 19:48 Uhr Verschiedene Gerüchte bringen Rafael Nadal als Kandidaten für das Präsidenten-Amt bei Real Madrid ins Spiel. Jetzt äußert sich der ehemalige Tennis-Star zu den Gerüchten.

Sofort wurden mögliche Gegenkandidaten diskutiert, darunter auch ein überraschender Name aus einer anderen Sportart: Rafael Nadal. Der ehemalige Tennis-Star solle die Stütze einer Kandidatur von Unternehmer Enrique Riquelme, hieß es in verschiedenen Medienberichten.

Doch aus diesem spektakulären Gerücht wird jetzt wohl nicht. Denn schon am Mittwoch stellte Nadal auf X klar, dass er nicht als Präsident von Real Madrid kandidieren werde.

Nadal als Real-Präsident? „Gerüchte sind nicht wahr“

„Ich habe die Berichte gelesen, die mich mit einer möglichen Kandidatur für das Präsidentenamt von Real Madrid in Verbindung bringen. Diese Gerüchte sind nicht wahr“, schrieb Nadal auf X.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Der bekennende Madridista Nadal sitzt regelmäßig in der Ehrenloge des Bernabéu. Auch wenn er seit Jahren ein vertrautes Gesicht bei Real-Spielen und Klubterminen ist, wird er in Zukunft aber nicht mehr sein als ein Fan der Königlichen.

Riquelme weiter heißer Kandidat

Enrique Riquelme wird derweil weiter als möglicher Bewerber gehandelt. Der milliardenschwere spanische Geschäftsmann (37) hatte sein grundsätzliches Interesse am Präsidentenamt bereits vor Jahren geäußert.

Pérez hatte ihn bei seinem Rundumschlag am Dienstag mehrmals attackiert und ihn als „Mann mit südamerikanischem“ oder „mexikanischem Akzent“ bezeichnet. Riquelmes Imperium, eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien, hat seinen Sitz in Mexiko.

Auch wenn er offenbar auf die Unterstützung Nadals verzichten muss: Das nötige Kleingeld für eine Kandidatur hätte der „Sonnenkönig“, wie er genannt wird. Für eine Kandidatur bei Real braucht es eine finanzielle Garantie in Höhe von 15 Prozent des Vereinsumsatzes – das entspricht nach der jüngsten Bilanz von über 1,2 Milliarden Euro einer Summe von 187 Millionen Euro.

Es bleibt spannend, wie sich die Machtverhältnisse bei Real Madrid in den kommenden Monaten verändern.