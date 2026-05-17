Real Madrid: Wirbel um strittige Mbappé-Szene

Johannes Behm 17.05.2026 • 20:57 Uhr Sportlich gibt es einen Sieg, nachdem es drumherum gewaltig brodelte. Vinícius Júnior erzielt den entscheidenden Treffer. Vorangegangen war ein vermeintliches Foul von Kylian Mbappé.

Zum Ende einer turbulenten Woche hat Real Madrid zumindest sportlich für etwas positivere Schlagzeilen gesorgt. Nach der Wutrede von Präsident Florentino Pérez und dem Wirbel um Superstar Kylian Mbappé gewannen die Königlichen mit dem deutschen Nationalspieler Antonio Rüdiger in der Startelf am Sonntag mit 1:0 (1:0) beim strauchelnden FC Sevilla, der trotz der Pleite den Klassenerhalt geschafft hat.

Starstürmer Vinícius Júnior (15.) traf für Real, das in der spanischen La Liga aussichtslos hinter dem Meister FC Barcelona zurückliegt. Wirbel entstand, weil Mbappé Sevillas José Ángel Carmona unmittelbar vor dem Tor mit dem Arm im Gesicht traf.

Dennoch zählte das Tor. „Ich würde mich wundern, wenn es so stehen bleibt, auch wenn es wahnsinnig unglücklich ist. Er erwischt ihn voll im Gesicht“, hatte TV-Experte Benny Lauth bei DAZN zuvor noch gesagt. „Für mich war das ein Foulspiel“, konnte er die Entscheidung auch im Nachhinein nicht nachvollziehen.

Mbappé nach Zoff wieder in der Startelf

Mbappé, dessen Treffer (74.) aufgrund einer Abseitsposition nicht zählte, stand wieder in der Startelf, nachdem er dem viel kritisierten Trainer Álvaro Arbeloa zuletzt vorgeworfen hatte, ihn als Stürmer Nummer vier zu sehen.

Gegen Absteiger Real Oviedo (2:0) war er am Donnerstag nach einer Verletzungspause erst in der 69. Minute eingewechselt worden. Spanische Medien werteten Mbappés Kritik als eine Art „Kriegserklärung“.

Als Nachfolger für Arbeloa wird der frühere Real-Coach José Mourinho gehandelt. Der Portugiese bestätigte nach dem letzten Saisonspiel mit Benfica Lissabon, dass sein Berater mit den Madrilenen in Kontakt stehe. Seine Zukunft werde sich in der kommenden Woche entscheiden. Madrid wird die zweite Saison in Folge ohne einen großen Titel beenden, Arbeloa sagte, er wäre „glücklich“, wenn Mourinho ihn ersetzen würde.