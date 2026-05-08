Stoß am Tisch statt Schlägerei? Valverde liefert Erklärung

SID 08.05.2026 • 08:44 Uhr Der Uruguayer räumt mit Spekulationen um das Zustandekommen seiner Kopfverletzung auf.

Federico Valverde hat nach einer Auseinandersetzung mit Teamkollege Aurelien Tchouameni aus seiner Sicht eine Erklärung für seine Kopfverletzung geliefert. Es sei „erneut zu einer Meinungsverschiedenheit“ gekommen, schrieb der Mittelfeldspieler von Real Madrid: „Während der Diskussion stieß ich versehentlich gegen einen Tisch und zog mir dabei eine kleine Schnittwunde an der Stirn zu, weshalb ich vorsorglich ins Krankenhaus musste.“

Dabei wolle er ausdrücklich klarstellen: „Mein Mitspieler hat mich zu keinem Zeitpunkt geschlagen, und ich habe das ebenfalls nicht getan. Auch wenn es für euch vielleicht einfacher ist zu glauben, dass wir uns geprügelt hätten oder dass es absichtlich gewesen sei – das ist nicht passiert.“ Es gebe „offensichtlich jemanden im Hintergrund, der solche Geschichten schnell weitererzählt“, führte der Uruguayer aus. In einer „normalen Kabine“ würden solche Dinge unter sich geregelt.

Valverde war infolge des Streits mit einer Platzwunde im Krankenhaus gelandet und musste mit mehreren Stichen genäht werden. Real verkündete am Donnerstagabend, dass beim 27-Jährigen ein Schädel-Hirn-Trauma diagnostiziert wurde, Valverde befinde sich „zu Hause und ist in einer guten Verfassung. Er muss sich gemäß den medizinischen Protokollen für diese Diagnose zehn bis 14 Tage lang schonen“, hieß es in der Mitteilung. Damit wird Valverde den Clásico am Sonntag (21.00 Uhr/DAZN) definitiv verpassen.