Ter Stegen: „Girona, war mir eine Ehre“

SID 27.05.2026 • 12:28 Uhr Der deutsche Torhüter richtet emotionale Worte an den Klub. Seine Zukunft ist nach wie vor offen.

Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen hat sich mit emotionalen Worten vom FC Girona verabschiedet – seine eigene Zukunft aber weiter offen gelassen. „Girona, vielen Dank für diese Monate. Auch wenn meine Etappe auf dem Feld viel kürzer war, als wir uns alle gewünscht hätten, (…), bin ich sehr dankbar dafür, wie ihr mich vom ersten Tag an empfangen habt. Es war mir eine Ehre, Teil dieser Familie zu sein“, schrieb der 34-Jährige bei Instagram.

Ter Stegen war im Januar vom FC Barcelona nach Girona gewechselt, um Spielpraxis für die erhoffte WM-Teilnahme zu sammeln, verletzte sich nach zwei Spielen aber schwer am Oberschenkel. Deshalb erlebte er tatenlos den Abstieg des Klubs aus der spanischen La Liga. „Das Ende war nicht das, was wir wollten, aber ich bin davon überzeugt, dass dieser Klub die Kraft, die Identität und die Menschen hat, um sehr bald wieder dorthin zurückzukehren, wo er hingehört: in die höchste Spielklasse“, teilte ter Stegen mit und wünschte „von ganzem Herzen alles Gute für die Zukunft.“