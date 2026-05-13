Bahnt sich bei Lewandowski eine Überraschung an?

Niklas Sagner 13.05.2026 • 17:09 Uhr Der Vertrag von Robert Lewandowski beim FC Barcelona läuft zum Saisonende aus. Wohin es den Polen zieht, ist noch unklar. Nun bahnt sich eine überraschende Wechseloption an.

Robert Lewandowski könnte bald in der portugiesischen Primeira Liga auflaufen. Denn der FC Porto soll nach Sky-Informationen konkretes Interesse an einer Verpflichtung des Stürmers haben. Zwar gebe es noch keine konkreten Verhandlungen, aber der portugiesische Topklub soll im Poker um Lewandowski zumindest mit in der Verlosung sein.

Ein Wechsel in das spanische Nachbarland würde sich zumindest mit Aussagen des 37-Jährigen decken, die er jüngst gegenüber dem polnischen TV-Sender Eleven Sports tätigte. Dort sprach Lewandowski bereits etwas konkreter über seine Zukunft. Er könne sich vorstellen, künftig in einer „kleineren Liga“ zu spielen. „Ich bin fast 38 Jahre alt, aber ich fühle mich gut und ziehe das in Betracht.“

Lewandowski will seine Entscheidung jedoch nicht überstürzen: „Ich werde auf jeden Fall abwarten, bis sich verschiedene Optionen ergeben, und dann entscheiden, was das Beste für mich und meine Familie ist“, erklärte er zuletzt am Rande der Meisterfeierlichkeiten in Barcelona.

Lewandowski auch außerhalb Europas begehrt

Doch auch an weiteren Interessenten neben Porto dürfte es nicht mangeln. Die beiden Serie-A-Klubs Juventus Turin und AC Mailand galten zuletzt als Favoriten auf einen Zuschlag. Ebenso scharf auf Lewandowski seien Klubs aus der US-amerikanischen MLS und Saudi-Arabien.